به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم سینمایی «گیج‌گاه» به کارگردانی عادل تبریزی و تهیه‌کنندگی حنیف سروری و میرواله مدنی در ادامه حضورهای جهانی خود به بیست و پنجمین جشنواره جئون جو در کره جنوبی راه پیدا کرد.

این رویداد ۱ الی ۱۰ می (۱۲ تا ۲۴ اردیبهشت) در شهر جئون جو کره جنوبی برگزار خواهد شد و فیلم سینمایی «گیج‌گاه» در ۳ نمایش مختلف برای مخاطبان این جشنواره اکران خواهد شد، این رویداد هر ساله میزبان چهرهای شناخته شده سینمایی از سراسر جهان است.

ماداکتو پیکچرز عرضه و توزیع بین‌المللی این اثر را بر عهده دارد.

این فیلم پیش‌تر موفق به دریافت جایزه از چهلمین جشنواره فیلم های ورزشی میلان ایتالیا، جایزه بهترین فیلمنامه از شانزدهمین جشنواره چبوکساری روسیه، جایزه بهترین گروه بازیگران کمدی و بهترین تدوین از پنجمین جشنواره اسکیپتاون در لس آنجلس آمریکا شده و همچنین در بیش از ۱۰ جشنواره بین‌المللی حضور داشته است.