به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «آرت» نوشته یاسمینا رضا این روزها با کارگردانی علیرضا کوشکجلالی در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه است. در این اثر نمایشی سام کبودوند، آرمین رحیمیان، محمد صدیقیمهر به ایفای نقش میپردازند.
در توضیح گروه نمایشی «آرت» درباره موضوع این اثر نمایشی آمده است: «تم اصلی نمایشنامه «آرت» خودفریبی و دروغ است. یاسمینا رضا در مصاحبه با گاردین گفته است که خودفریبی و دروغ گفتن به دیگران عنصر مسلط نهاد بشری است. این دروغگویی و خودفریبی ناشی از احساس غرور، حسادت، ترس و درآمیختن با دیگران است. خودفریبی و دروغ امروز حکومت میکند.»
سام کبودوند از بازیگران نمایش «آرت» درباره ایفای نقش کاراکتری قاطع و دلائل انتخاب این نقش، اظهار کرد: شاید دلیل انتخاب این نقش در نمایش «آرت» این باشد که میخواستم نقشم با نقشی که در تجربه قبلی خود با علیرضا کوشک جلالی یعنی نمایش «جنون محض» ایفا کردم، متفاوت باشد. میخواستم چالش جدیدی به دور از لوندیهای کمدی داشته باشم.
وی درباره اینکه آیا کاراکتر مدنظر یک شخصیت منحصر به فرد ساخته و پرداخته است یا یک تیپ اجتماعی خاص را نمایندگی میکند، توضیح داد: به هر حال هر کدام از آدمها یک تیپ اجتماعی خاص را نمایندگی میکنند. علاوه بر اینکه هر سه کاراکتر در این نمایش به هم علاقه دارند و درگیریهایی بر سر هنر دارند اما در عرصه اجتماع هر یک از این آدمها شغل پزشکی، خلبانی یا مکانیکی را نمایندگی میکنند. کاراکتری که من نقش او را بازی میکنم، کاراکتری است که به اصول خاصی پایبند است، چارچوبهایی دارد که شکستن آن چارچوبها را نمیتواند بپذیرد و حالا که در موقعیتی قرار گرفته که انسانهای اطرافش او را پس میزنند با خودش دچار چالش میشود و در نهایت به خودش حق میدهد. این افرادی که در نمایش «آرت» میبینیم در هر قشر و صنفی از جامعه وجود دارند و ما لایههای مختلف این افراد را در جدلهای هنری، فلسفی و در نهایت دوستانهشان میبینیم.
کبودوند درباره محور اصلی نمایش که محافظهکاری و خودفریبی عنوان شده است و اینکه این موضوع را چقدر با حال و هوای جامعه امروز خودمان متناسب میبیند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که این نمایش را انتخاب کردیم این است که به شدت با فضای جامعه همخوانی دارد. همه داریم ماسک میزنیم. همه داریم دروغ میگوییم. همه خود واقعیمان را پنهان میکنیم. به شدت دردناک است. به شدت عدماطمینان میان انسانها وجود دارد. انسانها آگاهانه دروغ میگویند، آگاهانه دروغ میشنوند و این قضیه پیوسته حادتر میشود.
این بازیگر تئاتر درباره این نکته که نمایش «آرت» چقدر قابلیت فرهنگسازی دارد، تصریح کرد: هر تماشاگری که این نمایش را میبیند، با یکی از نقشها همذاتپنداری میکند و خودش را در نهایت به جای یکی از این شخصیتها میگذارد. لایههایی که هریک از این شخصیتها دارند درون تک تک ما هست. حتما ما زمانی به جای یکی از اینها قرار گرفتهایم، میتوانیم آن را لمس کنیم، به درون خودمان پی ببریم و خودمان را در آن موقعیت بگذاریم و ببینیم ما در این شرایط چکار کردهایم. کاری که کردهایم درست یا غلط بوده است. فرهنگسازی مدنظر من بیشتر به معنای آگاهسازی است، اینکه ما از طریق فرهنگسازی جامعه و خودمان و اطرافیانمان را به سوی بهترشدن سوق بدهیم. برای انسان بهتر بودن باید خودمان را مسلح کنیم و یکی از این اسلحهها فرهنگ و هنر است. این کار را کتاب خوب، تئاتر خوب، فیلم خوب و موسیقی خوب میتواند انجام دهد.
وی درباره ویژگیهای جنبه کمدی نمایش «آرت» در انتقال موضوع مدنظر اثر، اظهار کرد: به هر حال برای همراهکردن مخاطب ما نمیتوانیم یک ساعت و نیم حرف بزنیم. نیاز داریم که زنگ تفریح هم داشته باشیم. در روابط انسانی هم افرادی که با هم دوست هستند، لحظات شادی دارند. ما سعی کردیم که این لحظات را گسترش دهیم چون گاهی با کمدی نسبت به حالت جدی راحتتر میتوان این مفهوم را منتقل کرد. لحظاتی در خود نمایشنامه به این صورت هست و لحظاتی را هم خود ما بازیگرها با هماهنگی کارگردان اضافه کردیم. بعضی لحظات کمیک را که لازم ندیدیم اتفاق بیفتد کم کردیم و به این شکل سعی کردیم نمودار و بالا و پایینی داشتهباشیم تا بتوانیم حرفمان را راحتتر بزنیم.
کبودوند در پایان سخنان خود ضمن اظهار امیدواری برای اینکه مردم این نمایش را ببینند، گفت: نه فقط نمایش ما، بلکه امیدوارم مردم تئاتر خوب ببینند، فیلم خوب ببینند و قدرت تشخیص تئاتر خوب و بد را داشتهباشند و در این شرایط اقتصادی، هزینه را صرف کارهایی کنند که ارزش دیدن داشتهباشد. در حال حاضر بیشتر دغدغه من حول این محور است.
نمایش «آرت» تا ۱ تیر، ساعت ۱۸:۳۰ روی صحنه میرود.
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