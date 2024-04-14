آغاز برداشت گندم از مزارع رامشیر

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی هنرمندیان بعد از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از آغاز برداشت گندم از سطح ۳۰ هزار هکتار از مزارع شهرستان رامشیر خبر داد و عنوان کرد: پیش بینی شده بالغ بر ۷۱ هزار تن گندم از سطح مزارع این شهرستان برداشت شود.

وی تصریح کرد: پنج اکیپ متشکل از کارشناسان مراکز و ستاد عملیات بر عملیات برداشت گندم در رامشیر به صورت شبانه روزی نظارت خواهند کرد.

مدیر جهاد کشاورزی رامشیر تاکید کرد: همچنین کمباین‌ها قبل از ورود به مزارع معاینه فنی و در صورت نیاز توسط کارشناس مربوطه ضدعفونی خواهند شد.