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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۴۳

مدیر جهاد کشاورزی رامشیر خبر داد؛

آغاز برداشت گندم از مزارع رامشیر

آغاز برداشت گندم از مزارع رامشیر

رامشیر- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر از آغاز برداشت گندم از مزارع این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی هنرمندیان بعد از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از آغاز برداشت گندم از سطح ۳۰ هزار هکتار از مزارع شهرستان رامشیر خبر داد و عنوان کرد: پیش بینی شده بالغ بر ۷۱ هزار تن گندم از سطح مزارع این شهرستان برداشت شود.

وی تصریح کرد: پنج اکیپ متشکل از کارشناسان مراکز و ستاد عملیات بر عملیات برداشت گندم در رامشیر به صورت شبانه روزی نظارت خواهند کرد.

مدیر جهاد کشاورزی رامشیر تاکید کرد: همچنین کمباین‌ها قبل از ورود به مزارع معاینه فنی و در صورت نیاز توسط کارشناس مربوطه ضدعفونی خواهند شد.

کد مطلب 6077881

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    نظرات

    • IR ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      0 0
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      باسلام کشاورز رامشیر هستم ده روزه درو کردم خبری از واریزی نشد
    • IR ۰۵:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      0 0
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      الحمدلله
    • حسین IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      0 0
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      کشاورز خرمشهری هستم متاسفانه هرکسی گندم درو کرده و فرستاده کارخانه آرد خرمشهر گندمشو برگشت زدند بدلایل غیر فنی لطفاً وزیر کشاورزی پیگیری کنید

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