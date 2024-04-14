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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۵۹

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی:

۳۶ مرکز عرضه فراورده‌های خام دامی در خراسان رضوی پلمب شد

۳۶ مرکز عرضه فراورده‌های خام دامی در خراسان رضوی پلمب شد

مشهد- معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی گفت: ۳۶ مرکز متخلف عرضه و فروش فراورده‌های خام دامی در این استان در قالب بازدیدهای نظارتی طرح سلامت نوروزی پلمب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قربان زاده اظهار کرد: با اجرای طرح تشدید نظارت بر تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی که از ۱۹ فروردین ماه پارسال آغاز شد تا روز پایانی طرح در روز ۲۲ فروردین ماه جاری تعداد ۱۶ هزار و ۳۶ بازدید نظارتی از این مراکز انجام شده است.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی بیان کرد: در قالب این بازدیدها مجموعاً چهار هزار و۱۷۲ مورد تخلف بهداشتی شناسایی شد.

وی اضافه کرد: همچنین در طول مدت اجرای طرح مجموعاً بیش از ۱۵۵ تن فرآورده دامی غیر بهداشتی معدوم و از دایره مصرف خارج شد.

کد مطلب 6077916

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