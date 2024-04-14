به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسین زاده ظهر امروز یکشنبه در گفتوگویی رسانهای با اشاره به امانت گرفتن یک میلیون و ۱۷۱ هزار و ۶۰ نسخه کتاب در سال ۱۴۰۲ از کتابخانههای عمومی خوزستان بیان کرد: این شاخص به نسبت مشابه سال قبل آن ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: برای شاخص امانت کتاب یک میلیون و ۲۵۰ هزار نسخه در سال گذشته هدفگذاری شده بود که ۹۳ درصد آن در سند راهبردی کتابخانههای عمومی محقق شد.
حسین زاده ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون جلد کتاب در بخشهای کودک و نوجوان، پایگاه اصلی و مرجع در کتابخانههای عمومی خوزستان موجود است که علاقمندان میتوانند با عضویت در کتابخانهها از آن بهرهمند شوند.
وی با اشاره به اهدای ۸۵ هزار جلد کتاب به کتابخانههای عمومی خوزستان در سال ۱۴۰۲، اضافه کرد: در این شاخص نیز رشد ۱۴۳ درصدی حاصل شده که امیدواریم امسال با طرح اهدای کتاب اهدای زندگی و با مشارکت مردم جذب بیشتری اتفاق بیفتد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی خوزستان با اشاره به رشد ۱۹ درصدی عضویت در کتابخانهها، گفت: پارسال ۱۱۵ هزار و ۵۷۸ نفر به عضویت درآمدند، در حالی که این رقم ۹۶ هزار و ۸۹۱ نفر بوده است.
وی با اشاره به برگزاری ۱۲ هزار و ۷۶۸ برنامه فرهنگی با محوریت کتاب در سطح کتابخانههای عمومی خوزستان، بیان کرد: مرجع مجازی یکی از خدمات کتابخانهای عمومی محسوب میشود که سال گذشته ۱۹ هزار و ۲۸۶ مقاله علمی پژوهشی توسط اعضای کتابخانههای عمومی دانلود شده است.
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