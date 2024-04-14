  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۴۸

برگزاری تجمع خودجوش حمایتی از حمله موشکی به اسرائیل در گلپایگان

برگزاری تجمع خودجوش حمایتی از حمله موشکی به اسرائیل در گلپایگان

اصفهان - تجمع خودجوش مردم گلپایگان به منظور حمایت از حمله موشکی ایران به اسرائیل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع خودجوش مردم گلپایگان ظهر یکشنبه به منظور حمایت از حمله موشکی ایران به اسرائیل برگزار شد.

مردم ولایتمدارگلپایگان با شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» و «سپاه پاسداران تشکر تشکر» از این عملیات غرورآفرین حمایت کردند.

برگزاری تجمع خودجوش حمایتی از حمله موشکی به اسرائیل در گلپایگان

در این اجتماع، امام جمعه، فرماندار، معاونین فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان، جانشین فرمانده بسیج ناحیه، شهردار، رئیس واعضای شورای اسلامی ودیگر و مسولان ادارات و مردم همیشه در صحنه وقدرشناس گلپایگانی حضور داشتند.

برگزاری تجمع خودجوش حمایتی از حمله موشکی به اسرائیل در گلپایگان

مردم شریف گلپایگانی معتقدند این عملیات در پاسخ به حمله تروریستی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و جنایات بی‌سابقه آنان در غزه و فلسطین است که مورد تحسین تمامی آزادی‌خواهان جهان است.

کد مطلب 6077990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها