برگزاری تجمع خودجوش حمایتی از حمله موشکی به اسرائیل در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع خودجوش مردم گلپایگان ظهر یکشنبه به منظور حمایت از حمله موشکی ایران به اسرائیل برگزار شد.

مردم ولایتمدارگلپایگان با شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» و «سپاه پاسداران تشکر تشکر» از این عملیات غرورآفرین حمایت کردند.

در این اجتماع، امام جمعه، فرماندار، معاونین فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان، جانشین فرمانده بسیج ناحیه، شهردار، رئیس واعضای شورای اسلامی ودیگر و مسولان ادارات و مردم همیشه در صحنه وقدرشناس گلپایگانی حضور داشتند.

مردم شریف گلپایگانی معتقدند این عملیات در پاسخ به حمله تروریستی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و جنایات بی‌سابقه آنان در غزه و فلسطین است که مورد تحسین تمامی آزادی‌خواهان جهان است.