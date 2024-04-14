به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان بعد از ظهر یکشنبه در حمایت از وعده صادق تجمع کردند. این تجمع که همراه با پذیرایی و پخش شیرینی همراه بود روبروی مسجد حضرت فاطمه الزهرا بعد از نماز ظهر و عصر برگزار شد.
اصفهان- دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان در حمایت از وعده صادق تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان بعد از ظهر یکشنبه در حمایت از وعده صادق تجمع کردند. این تجمع که همراه با پذیرایی و پخش شیرینی همراه بود روبروی مسجد حضرت فاطمه الزهرا بعد از نماز ظهر و عصر برگزار شد.
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