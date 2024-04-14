  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۳۳

دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان در حمایت از وعده صادق تجمع کردند

دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان در حمایت از وعده صادق تجمع کردند

اصفهان- دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان در حمایت از وعده صادق تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان بعد از ظهر یکشنبه در حمایت از وعده صادق تجمع کردند. این تجمع که همراه با پذیرایی و پخش شیرینی همراه بود روبروی مسجد حضرت فاطمه الزهرا بعد از نماز ظهر و عصر برگزار شد.

دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان در حمایت از وعده صادق تجمع کردند

دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان در حمایت از وعده صادق تجمع کردند

دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان در حمایت از وعده صادق تجمع کردند

کد مطلب 6078030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      6 5
      پاسخ
      چه جمعیتی
    • IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
      2 3
      پاسخ
      خخخ. خدا شفا بده
    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
      1 2
      پاسخ
      سپر اهنین#

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها