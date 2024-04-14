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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۳۲

۳۰ کیلوگرم تریاک در نائین کشف شد

۳۰ کیلوگرم تریاک در نائین کشف شد

اصفهان - سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان نائین از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۳۰ کیلو تریاک در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبرداد.

سرگرد حسن براهیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نائین در راستای کنترل و بررسی وسایل نقلیه مشکوک در محورهای مواصلاتی باهدف برخورد با قاچاقچیان موادمخدر به یک دستگاه کامیون مشکوک و جهت بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از این کامیون پرداخته و موفق شدند مقدار ۳۰ کیلو تریاک که به صورت ماهرانه‌ای داخل خودرو جاساز شده بود را کشف کنند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان نائین با اشاره به اینکه در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد خاطر نشان کرد: پلیس قاطعانه و با تمام توان با سوداگران مرگ و عاملان ایجاد نا امنی در جامعه برخورد می‌کند ضمن اینکه از شهروندان تقاضا داریم هر گونه اخبار و اطلاعات در خصوص قاچاق، خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6078034

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    نظرات

    • US ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      با یه سند فردا آزاد میشه

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