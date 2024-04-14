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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۴۴

افتتاح ۳ هزار واحد مسکن مهر «مهستان» در اردیبهشت‌

افتتاح ۳ هزار واحد مسکن مهر «مهستان» در اردیبهشت‌

سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید با تاکید بر تکمیل پرونده مسکن مهر، گفت: ۳ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید «مهستان» تا اردیبهشت‌ افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غفوری سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید بر اینکه تمامی سازندگان طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید مهستان به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته، مقدمات و برنامه‌ریزی‌های لازم را جهت راه‌اندازی شیفت شب پروژه‌ها در دستور کار خود قرار بدهند، گفت: تعداد ۳ هزار واحد مسکن مهر در این شهر جدید در اواخر اردیبهشت‌ماه به افتتاح خواهد رسید.

وی تاکید کرد: در تلاش هستیم، با افزایش شیفت‌های کاری اولین افتتاح طرح نهضت ملی، در کنار تحویل آخرین واحدهای مسکن مهر تا پایان تابستان امسال، به آمار عملکردها اضافه کنیم.

غفوری خاطرنشان کرد: همچنین به مجموعه شرکت عمران شهر جدید «مهستان» ابلاغ کردیم، که باقیمانده مسکن‌های مهر موجود را تا شهریورماه سال جاری تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.

کد مطلب 6078095
زهره آقاجانی

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