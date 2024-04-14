واکنش دمشق به عملیات موشکی و پهپادی ایران علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت خارجه سوریه از عملیات تنبیهی موشکی و پهپادی ایران علیه رژیم صهیونیستی به شدت حمایت کرد.

وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: حملات ایران به اهداف نظامی اسرائیلی در راستای اقدام ایران در زمینه حقش در دفاع از خود و بر اساس بند ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است.

در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمده است: ممانعت آمریکا و متحدان غربی آن در اجرای نقش شورای امنیت در برقراری صلح و امنیت بین المللی، نشانگر عدم احترام این کشورها به منشور سازمان ملل و قانون بین المللی است.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: ما ضمن همبستگی با ایران بار دیگر حمله دشمن صهیونیست به کنسولگری ایران در دمشق را محکوم می‌کنیم.