هلال احمر زنجان در طرح نوروزی به ۷۸ هزار مسافر نوروزی خدمات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی با بیان اینکه با پایان تعطیلات عید فطر، طرح نوروزی نیز پایان یافت، گفت: ارائه خدمات در قالب این طرح نوروزی با شعار 'هم راه تان هستیم' از ۲۴ اسفند سال گذشته در ۱۹ پایگاه امداد و نجات جاده‌ای، ۱۱ پست ثابت و سیار خدمات بشردوستانه و هفت پست ثابت آموزشی، درمانگاه، داروخانه و توانبخشی هلال احمر استان ارائه خدمات ویژه آغاز شد.

وی افزود: از ۲۴ اسفند سال گذشته تا پایان ۲۵ فروردین سال جاری تیم‌های عملیاتی در ۶۱ عملیات امداد و نجات در قالب ۱۲۲ تیم عملیاتی به هموطنان متأثر از حوادث خدمات ارائه داده اند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: نجات گران در این عملیات‌ها موفق به انتقال ۱۰ مصدوم به مراکز درمانی، درمان سرپایی ۱۴ نفر و رهاسازی ۹ نفر گرفتار در داخل خودرو کرده و پنج نفر از مصدومان را از مرگ نجات دادند.

هاشمی اظهارداشت: با حضور ۹۴۰ نفر از اعضای جوانان دختر و پسر در ۱۱ پست ثابت و سیار استان ۵۶ هزار و ۶۲۷ مسافر نوروزی از خدمات بشردوستانه بهره مند شدند.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد هشت هزار و ۳۰۷ نفر نیز در پویش بهرفت (بهبود رفتارهای ترافیکی) مشارکت و از این طرح حمایت کرده اند.

هاشمی، اطلاع رسانی نقاط حادثه خیز، پویش بهرفت، طرح یاس، تست فشار خون، پویش سبز، بهره مندی از فضای دوستدار کودک، خیمه نماز و غرفه فرهنگی، آموزش مهارت‌های ایمنی و کمک‌های اولیه را از طرح‌های مختلف خدمات خدمات بشردوستانه و فعالیت تیم سحاب برشمرد.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان از برپایی هفت پست ثابت آموزشی در سطح استان در قالب طرح نوروزی خبر داد و گفت: توسط ۱۶۲ مربی داوطلب آموزشی ۲ هزار و ۶۲۱ مسافر نوروزی یکهزار و ۳۳۰ ساعت از آموزش‌ها کمک‌های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات بهره مند شده اند.

هاشمی با بیان اینکه درمانگاه، داروخانه در زنجان و مراکز توانبخشی در شهرهای زنجان، ابهر و طارم در تعطیلات خدمات ارائه می‌دهند، خاطرنشان کرد: ۲۱ هزار و ۱۴۶ نفر نیز از خدمات مختلف این واحدها بهره مند شده اند.

وی به فعالیت حوزه داوطلبان اشاره کرد و ادامه داد: در این حوزه نیز ۱۹ هزار و ۷۴۹ نفر از هموطنان توسط ۲ هزار و ۲۵۲ نفر روز از داوطلبان از خدمات طرح‌های مروجین سلامت، نیابت، غربالگری سلامت، پویش هلال رحمت، مرهم زائر، پویش بشردوستی با مشارکت و فعالیت داوطلبان بهره مند شده اند.

هاشمی از هموطنان خواست، در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی با شماره ۱۱۲ ندای امداد بدون محدودیت زمانی تماس برقرار کنند.