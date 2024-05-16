به گزارش خبرنگار مهر، بعد از گذشت ۶ ماه و برگزاری ۱۵۵ دیدار مقدماتی و حذفی، تیم های شهرداری گرگان و طبیعت مجوز برگزاری دیدار نهایی بیست و پنجمین دوره رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور را دریافت کردند.

این مرحله از مسابقات با دو روز تاخیر نسبت به زمان اولیه مقرر، از جمعه (۲۸ اردیبهشت) آغاز می شود و طی آن دو تیم برای تصاحب جام قهرمانی رو در روی هم قرار می گیرند تا بعد از حداکثر ۵ دیدار تکلیف صاحب این جام مشخص شود؛ البته در رقابتی نابرابر!

طبیعت؛ تازه واردی که به فینال رسید

یکی از دو تیم تازه وارد در فهرست دوازده تیمی فصل بیست و پنجم لیگ بسکتبال طبیعت بود که با البرز آب کناری تا میانه های نیم فصل دوم پیش رفت اما دور از انتظار بودن نتایج این تیم باعث کنار رفتن این مربی شد. بدین ترتیب وقتی سه هفته به پایان دیدارهای مقدماتی باقی مانده بود، مهران شاهین طبع هدایت طبیعت را بر عهده گرفت. این مربی و تیم نه چندان خوش وزنش در مجموع دیدارهای پلی آف نخست، برگزارکننده حساس ترین دیدارهای این مرحله برابر نفت بودند. نفت با در اختیار گرفتن حامد حدادی جایگاهش را در صف مدعیان محکم تر کرده بود با این حال طی ۵ دیدار مغلوب حریف نه چندان مطرح خود شد.

در ادامه و در مرحله نیمه نهایی، مهران حاتمی که طی دو فصل گذشته با شهرداری گرگان قهرمان لیگ برتر شده بود با شاگردان این فصلش در ذوب آهن و طی چهار دیدار مغلوب طبیعت شدند و بدین ترتیب تیم تازه لیگ برتری شده ای که کمتر کسی تصور حضورش در جمع چهار تیم برتر را می کرد، به فینال صعود کرد و حریف شهرداری گرگان در این مرحله شد.

شهرداری گرگان؛ مدعی و مدافع

برخلاف طبیعت، گرگانی ها صعودی کم دیدار و بی دغدغه به فینال لیگ بسکتبال داشت. آنها بعد از صدرنشینی در مرحله مقدماتی، لیموندیس دیگر تیم تازه وارد لیگ برتر را با حداقل دیدار (سه دیدار) در مرحله یک چهارم شکست دادند و سپس در پایان سومین جدال با مهرام در مرحله نیمه نهایی و به عنوان اولین تیم مجوز فینال را گرفتند.

این در حالی است که شهرداری گرگان، همزمان با لیگ برتر، دیگر سوپرلیگ غرب آسیا و دیدارهای این رقابت ها هم بود که در نهایت با جدال برابر الریاضی ِ پرمهره و نایب قهرمانی منطقه به پایان رسید.

اینگونه گرگانی ها همزمان با بستن پرونده مرحله نخست غرب آسیا، در آستانه چهارمین قهرمانی متوالی قرار گرفتند. آنها سه فصل پیش با سر مربی رقیب فینالیست امروز خود یعنی مهران شاهین طبع قهرمان شدند و طی دو فصل گذشته هم مهران حاتمی به این عنوان دست یافتند.

تقابل مربیان همیشه رقیب بعد از ۱۰ سال

بدین ترتیب شهرداری گرگان و طبیعت برگزارکننده دیدار نهایی لیگ برتر بسکتبال خواهند بود. این برای نخستین بار است که این دو تیم، فینال مسابقات را برگزار می کنند. شهرداری گرگان در صورت برتری در مجموع دیدارهای فینال، برای چهارمین سال متوالی قهرمان ایران خواهد شد در غیر اینصورت، طبیعت شگفتی خود در این فصل را کامل خواهد کرد.

جدا از حساسیت این دیدارها و اهمیت نتایج آنها برای تعیین قهرمان، تقابل مصطفی هاشمی و مهران شاهین طبع در راس کادر فنی شهرداری گرگان و طبیعت اهمیت بالایی دارد. مربیانی که همیشه و در تیمی، جدال شاگردان شان تماشایی و حساس بوده است.

بسکتبال ایران رقابت هاشمی و شاهین طبع و شاگردان آنها را کم ندیده است اما تقابل آنها در فینال لیگ برتر بسکتبال بعد از ۱۰ سال تکرار می شود. یک دهه پیش بود که این دو مربی هدایت پتروشیمی و مهرام را در فینال لیگ برتر بر عهده داشتند. آن رقابت با برتری شاگردان مصطفی هاشمی در تیم مهرام به پایان رسید اما قابل پیش بینی نیست که در این سری فینال هم برد با هاشمی است یا گزینه هدایت دوباره تیم ملی بسکتبال این برتری را از آن خود و شاگردانش می کند؟

شهرداری گرگان در آستانه چهارمین قهرمانی متوالی است اما اینبار با مصطفی هاشمی

جدال خارجی ها و جنگ نابرابر در فینال لیگ بسکتبال

خیلی بیراه نیست اگر مدعی شهرداری گرگان با هزینه های چند ده میلیاردی و به عنوان پُرمهره ترین تیم کار خود را در لیگ بیست و پنجم آغاز کرد در حالیکه طبیعت از حیث هزینه خیلی دورتر و عقب تر از رقیب خود بود.

شهرداری گرگان با بازیکنانی همچون نویدرضایی فر، سینا واحدی، سالار منجی و ارسلان کاظمی و همچنین «چری ویلچری» و «آستون دایمون» در فینال حاضر می شود و رو در روی تیمی قرار می گیرد که سعید داورپناه، آرمان زنگنه و حسن علی اکبری را درترکیب خود دارد.

«جردن استیون» هم بازیکن خارجی طبیعت است. بازیکنی که در دیدار آخر مرحله نیمه نهایی برابر طبیعت، با کسب ۵۷ امتیاز رکورد امتیازآورترین بازیکن در کل ادوار لیگ برتر ایران را شکست و امروز هم عنوان پرامتیازترین بازیکن مسابقات را در اختیار دارد.

بنابراین رقابت شهرداری گرگان و طبیعت، علاوه بر تقابل سرمربیان و حساسیت هایی که برای تعیین قهرمان دارد، از حیث جدال بازیکنان خارجی هم تماشایی خواهد بود؛ جاییکه چری و جردن می توانند رقابت نزدیکی که زمانی در آمریکا با هم داشتند را تکرار کنند.

طبیعت تازه لیگ برتری شده با مهران شاهین فینالیست لیگ برتر شد

آغاز فینال لیگ برتر بسکتبال با میزبانی مدافع

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال به صورت ۳ از ۵ برگزار می شود. شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی میزبان دو دیدار نخست این مرحله است.

بعد از برگزاری این دو دیدار و به دلیل حضور شهرداری گرگان در مرحله نهایی رقابت های منطقه ای غرب آسیا (۵ تا ۱۲ خرداد - قطر) پیگیری فینال تا ۱۶ خرداد به تعویق می افتد.

برنامه دیدارهای این مرحله به این شرح است:

جمعه ۲۸ اردیبهشت

* شهرداری گرگان - طبیعت

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت

* شهرداری گرگان - طبیعت



چهارشنبه ۱۶ خرداد

* طبیعت - شهرداری گرگان

طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ و در صورت نیاز به برگزاری دیدارهای چهارم و پنجم فینال، تیم های طبیعت و شهرداری گرگان به ترتیب میزبان آنها خواهند بود اما زمان این دو دیدار متعاقبا اعلام می شود.