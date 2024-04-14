صاعقه در پنجاب بلوچستان جان ۲۵ نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تریبون، بر اثر رعد و برق‌های مرگبار حداقل ۲۵ نفر در مناطق مختلف پنجاب و بلوچستان جان خود را از دست دادند و بارش‌های بهاری نیز مناطق مختلف خیبر پختونخوا را درنوردید و مناطق کم ارتفاع آنها را زیر آب برد.

به گفته اداره مدیریت بلایای استان پنجاب، حوادث صاعقه بیشتر در مناطق مولتان، رحیم یار خان، راجانپور، لودران، باهاوالپور و باهاوالنگار رخ داده است.

مسئولین خواستار تخلیه فوری آب از مناطق کم ارتفاع و استفاده از تمامی منابع و ماشین آلات موجود برای زهکشی آب شدند. اداره مدیریت بلایای استان پنجاب به مردم توصیه کرد در مکان‌های امن بمانند و از سفرهای غیرضروری در هنگام بارندگی خودداری کنند.

بر اساس اعلام اداره هواشناسی، پیشاور تاکنون ۹ میلی متر بارندگی را ثبت کرده است. بارش باران باعث سرریز آب نهرها و زهکش ها به جاده‌ها و خیابان‌ها شد و در نتیجه مشکلاتی را برای مردم بوجود آورد.