به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدیان با اشاره به شعار سال جاری و لزوم توسعه مشارکت‌های مردمی در فرایندهای حاکمیتی، گفت: با طرح شعار سال جدید از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر مردمی‌سازی فرایندهای مختلف حاکمیتی و اجرایی، فرصتی مغتنم برای جلب مشارکت مردم در اداره امور کشور فراهم آمده است.

محمدیان در همین راستا افزود: اداره کل تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با نصب‌العین قراردادن این شعار و رهنمودهای رهبری و مقام عالی وزارت با ابتکاری نو، اقدام به طراحی سامانه نظارت مردمی بر فضای تبلیغات کشور کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت مردمی‌سازی نظارت‌ها در عرصه تبلیغات، افزود: مشارکت مردم در نظارت بر امور، به مثابه چشمی بیدار و ناظری دلسوز، ضامن شفافیت، پاسخگویی و ارتقای کارآمدی نظام خواهد بود و حوزه تبلیغات نیز با توجه به گسترش روزافزون فضای مجازی و تنوع بسترهای تبلیغاتی از یک سو و پیچیدگی و ظرافت تخلفات در این بخش، همواره نیازمند نظارتی دقیق، فراگیر و همگانی بوده است.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع‌رسانی با اشاره به برخی فواید مردمی‌سازی نظارت‌ها در حوزه تبلیغات از جمله افزایش دقت و سرعت نظارت، کاهش هزینه‌ها، افزایش اعتماد عمومی به نظام تبلیغاتی کشور، ارتقای سلامت تبلیغات، ایجاد زمینه رقابت سالم در فضای تبلیغاتی افزود: در همین زمینه، سامانه نظارت مردمی بر فضای تبلیغات کشور با امکان گزارش تخلفات در بسترهای مختلف مجازی و حقیقی برای کاربران به زودی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

محمدیان با بیان اینکه شاخص‌ها و معیارهای تشخیص تخلفات بر اساس قوانین و مقررات موجود در حوزه تبلیغات، قانون نظام صنفی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آئین‌نامه اجرایی آن تدوین شده است، افزود: از مردم عزیز کشورمان و همه دغدغه‌مندان فرهنگی و اجتماعی تقاضا داریم که در نظارت بر تبلیغات و گزارش تخلفات، ما را یاری رسانند و همچنین از فعالان حوزه تبلیغات نیز انتظار داریم با رعایت قوانین و مقررات و پرهیز از تخلفات، به ارتقای سلامت و صحت تبلیغات، ایجاد فضایی سالم و پویا در عرصه تبلیغات، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای فرهنگ جامعه کشور کمک کنند.