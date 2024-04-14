حمله غیور مردان سپاه به اسرائیل برگ زرینی در تاریخ انقلاب ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کمانکش عصر یکشنبه در تجمع مردم خمین به منظور تشکر از اقدام سپاه در حمله به رژیم صهیونیستی مقابل بیت امام راحل، اظهار کرد: دلاورمردان سپاه انقلاب اسلامی توانستند هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در دنیا بشکند.

وی افزود: جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی تاکنون در مقابل اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی صبر استراتژیک داشت و پس از پاسخ قاطعانه سپاه به اقدامات خبیثانه اسرائیل، به دنیا نشان داد که توان پاسخگویی به هرگونه حملات دشمنان را دارد.

کمانکش گفت: رژیم صهیونیستی باوجود برخورداری از امپراطوری رسانه‌ای و سلاح‌های نظامی پیشرفته دیگر قدرتی در دنیا ندارد.

فرماندار خمین گفت: ایران اسلامی به درجه‌ای از توانایی و اقتدار رسیده که توان پاسخگویی به حملات دشمنان را دارد و رژیم صهیونیستی، آمریکا و هم پیمانان استکبار جهانی از پاسخ به اقدامات ایران عاجز هستند.

وی بیان کرد: تحریم‌های اقتصادی و مشکلات اقتصادی نتوانست مردم را از ایستادگی برای انقلاب اسلامی و یاری مسئولان کنار بزند.

فرماندار خمین گفت: در سایه رهبری، در دهه پنجم انقلاب اسلامی اقتدار نظام اسلامی به دنیا ثابت شد و حملات موشکی به اسرائیل نقطه عطفی برای نزدیک کردن نظام اسلامی به قله است.

کمانکش با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی فراتر از مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی رفته است، ادامه داد: مردم ایران با وجود آگاهی از حمله به اسرائیل در آرامش بودند اما در اسرائیل همه به دنبال سوراخ موش بودند.