حامیان زنجانی به ۳۶ هزار و ۴۸۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله صالحی ضمن قدردانی از همراهی خیرین و حامیان با کمیته امداد در طول سال و به ویژه ماه مبارک رمضان اظهار کرد: امسال در این ماه مبارک ۴ هزار و ۸۵۵ فرزند به حامیان زنجانی واگذار شد.

وی با اشاره به اینکه در ماه رمضان به پویش به عشق علی (ع) برای جذب حامی اجرایی شد، تصریح کرد: بر این اساس تعداد حامیان زنجانی به ۳۶ هزار و ۴۸۰ نفر رسیده است.

صالحی با بیان اینکه در حال حاضر قریب به ۴۹۰۰ یتیم و فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان هستند، افزود: تلاش می‌کنیم با اجرای این طرح که برگرفته از سیره اهل بیت (ع) و آموزه‌های دینی در حوزه دستگیری از اقشار نیازمند و اثرگذار در تأمین هزینه‌های جامعه هدف این طرح است، خیرین جدیدی حامی فرزندان معنوی تحت حمایت این نهاد شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به اینکه طرح اکرام ایتام از سال ۷۸ در حال اجراست، افزود: در این طرح، افراد نیکوکار با حمایت مالی از یک یا چند یتیم در طول سال نسبت به رفع مشکلات مادی و معنوی آنها اقدام می‌کنند.

وی گفت: هم استانی‌های عزیز برای مشارکت در پویش به عشق علی (ع) می‌توانند با ارسال عدد ۰۲۴ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۴ و یا مراجعه به درگاه اینترنتی کمیته امداد امام (ره) به آدرس ekram.emdad.ir در این پویش معنوی مشارکت داشته باشند.