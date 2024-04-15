محسن حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور بالاترین سطح هشدار هواشناسی جوی در سیستان و بلوچستان، افزود: براساس‌اخرین نتایج نقشه‌های پیش بینی و پیش یابی هواشناسی، از عصر سه شنبه تا عصر چهارشنبه (۲۸ تا ۲۹ فروردین)، در شهرستانهای زرآباد، فنوج، کنارک، لاشار، قصرقند، چابهار، دشتیاری، نیکشهر، دلگان، جنوب ایرانشهر، بمپور، راسک، سرباز، سیب سوران، مهرستان، سراوان، گلشن، و جنوب خاش رگبار سنگین باران و تگرگ در مدت زمان کوتاه، رعد برق شدید، وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: ساکنان مناطق تحت تأثیر، در مدت فعالیت این سامانه، از چرای دام در ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی و دریایی پرهیز کرده از اسکان و تردد در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه در زمان بارندگی خودداری کنند. وی اضافه کرد، در این مدت، از محصولات کشاورزی محافظت کرده و مدیریت سدها انجام و برای کاهش خسارات احتمالی تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

ناپایداری شدید جوی و دریایی در شهرستان‌های ساحلی و دریایی عمان

این مقام مسؤول، از صدور هشدار هواشناسی شماره یک سطح قرمز دریایی در استان خبر داد و گفت: از عصر سه شنبه تا عصر چهارشنبه (۲۸ تا ۲۹ فروردین) برای مناطق ساحلی و دور از ساحل دریای عمان رگبار فوق سنگین باران و تگرگ، وزش تند باد شدید با سرعت بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت و طوفانی شدن دریا و افزایش ارتفاع موج تا حدود ۲ تا ۲.۵ متر پیش بینی می‌شود.

حیدری توصیه کرد: از شنا و تفریحات دریایی و تردد کلیه شناورها خودداری کرده و برای کاهش خسارات احتمالی تمهیدات لازم توسط کلیه فعالان دریایی در نظر گرفته شود.