به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به صدور هشدار هواشناسی سطح قرمز از سوی ادارهکل هواشناسی استان هرمزگان و تشدید فعالیت سامانه بارشی از صبح سهشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ لغایت اواخر وقت جمعه ۱۴۰۴/۰۹/۲۸، به منظور پیشگیری از خسارات جانی و مالی، رعایت موارد زیر اکیداً توصیه میگردد:
نوع مخاطره:
رگبار شدید باران، رعد و برق، تگرگ، تندباد شدید و کاهش دما
توصیههای مهم به کشاورزان:
پاکسازی فوری انهار، کانالها و مسیرهای خروج آب مزارع
خودداری از انجام عملیات زراعی در زمان بارندگی شدید
انتقال محصولات برداشتشده در فضای باز به مکانهای مسقف
محافظت از باغات و محصولات حساس در برابر تگرگ و سرما
کشاورزان از کشت و فعالیت در حریم رودخانهها، مسیلها و آبراهها اکیداً خودداری نمایند.
حفاظت از دام و طیور:
خودداری از تردد دامداران و عشایر در ارتفاعات و حاشیه رودخانهها
انتقال دام و طیور به مکانهای امن، مسقف و دور از مسیر سیلاب
اطمینان از استحکام سقف دامداریها و تأمین علوفه و آب سالم
مرغداران محترم نسبت به بازرسی، تجهیز و آماده بکار نمودن ژنراتورهای اضطراری خود اقدام نمایند.
تأکید میشود، این هشدار در بالاترین سطح (قرمز) صادر شده و احتمال بروز خسارات جدی وجود دارد. از کلیه بهرهبرداران محترم درخواست میشود ضمن رعایت توصیهها، اخبار و اطلاعیههای تکمیلی را از مراجع رسمی پیگیری نمایند.
