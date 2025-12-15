به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به صدور هشدار هواشناسی سطح قرمز از سوی اداره‌کل هواشناسی استان هرمزگان و تشدید فعالیت سامانه بارشی از صبح سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ لغایت اواخر وقت جمعه ۱۴۰۴/۰۹/۲۸، به منظور پیشگیری از خسارات جانی و مالی، رعایت موارد زیر اکیداً توصیه می‌گردد:

نوع مخاطره:

رگبار شدید باران، رعد و برق، تگرگ، تندباد شدید و کاهش دما

توصیه‌های مهم به کشاورزان:

پاکسازی فوری انهار، کانال‌ها و مسیرهای خروج آب مزارع

خودداری از انجام عملیات زراعی در زمان بارندگی شدید

انتقال محصولات برداشت‌شده در فضای باز به مکان‌های مسقف

محافظت از باغات و محصولات حساس در برابر تگرگ و سرما

کشاورزان از کشت و فعالیت در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراه‌ها اکیداً خودداری نمایند.

حفاظت از دام و طیور:

خودداری از تردد دامداران و عشایر در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها

انتقال دام و طیور به مکان‌های امن، مسقف و دور از مسیر سیلاب

اطمینان از استحکام سقف دامداری‌ها و تأمین علوفه و آب سالم

مرغداران محترم نسبت به بازرسی، تجهیز و آماده بکار نمودن ژنراتورهای اضطراری خود اقدام نمایند.

تأکید می‌شود، این هشدار در بالاترین سطح (قرمز) صادر شده و احتمال بروز خسارات جدی وجود دارد. از کلیه بهره‌برداران محترم درخواست می‌شود ضمن رعایت توصیه‌ها، اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را از مراجع رسمی پیگیری نمایند.