خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: کمی پیش‌تر رژیم صهیونیستی مرتکب حماقت جدیدی شد و با زیرپاگذاشتن قوانین و عرف‌های بین‌المللی، ساختمان کنسولگری ایران در خاک سوریه را هدف قرار داد. این اقدام مسوولان ایرانی را به سوی تعهد به پاسخ سوق داد. پس از یک دوره سردرگمیِ رژیم صهیونیستی، واکنش مطالعه‌شده و زلزله‌وار ایران با شلیک شمار زیادی پهپاد و موشک ایرانی از خاک ایران به انجام رسید.

این واکنش، اشغالگران را به خانه اول بازگرداند و معادلات بازدارندگی جدیدی را وضع کرد که بر اساس آن تعرض‌های صهیونیست‌ها بدون واکنش نخواهد ماند.

در این باره خبرنگار مهر، گفت‌وگویی را با «حسین الدیرانی» نویسنده و تحلیلگر سیاسی ترتیب داده است که شرح آن در ادامه می‌آید:

واکنش ایران را که طی آن از پهپاد و موشک استفاده کرد چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در وهله نخست این واکنش زلزله‌وار ایران را که دل مومنان و آزادگان جهان را خنک کرد به امت اسلام، تمامی آزادگان و مستضعفان جهان، همه ملت فلسطین در کرانه باختری و غزه و پناهجویان سراسر جهان تبریک می‌گویم. این واکنش مطابق این آیه قرآن بود: بسم الله الرحمن الرحیم، «قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِینَ» صدق الله العلی العظیم.

حتمی‌بودن انجام این واکنش برای ما به یقین مبدل شده بود و هیچ شکی نداشتیم که واکنش به سرکشی صهیونیست‌ها با هر هزینه‌ای حتمی و در پیش است. من از جمله کسانی بودم که به این تحلیل سیاسی که «ایران شاید در صورت توقف حمله صهیونیست‌ها به غزه تحت شرایط مقاومت از واکنش منصرف شود» باور نداشتند. من یقین داشتم که بدون شک واکنش در صورت توقف یا تداوم حمله صهیونیست‌ها به غزه حتمی خواهد بود، چرا که فرمانده کل نیروهای مسلح امام خامنه‌ای (دام ظله) تصریح کردند رژیم صهیونیستی به دلیل جنایت تروریستی شنیع خود و عبور از تمامی خطوط قرمز در حمله به کنسولگری ایران در دمشق و کشتار فرماندهان شهید، مجازات خواهد شد.

این واکنش زلزله‌وار و روشن بود. بیش از ۵۰۰ موشک و پهپاد از داخل ایران شلیک شد و بسیاری از آن‌ها به اهداف خود رسید و به صورت دقیق به آن‌ها برخورد کرد. این موضوع توسط ویدیوهایی که شهروندان فلسطینی در کرانه باختری ضبط کردند و از طریق رسانه‌های خبری جهانی منتشر شد به ثبت رسید.

نیروی پدافند رژیم صهیونیستی در مقابله با موشک‌ها و پهپادها پس از رسیدن به خاک اردن تا رسیدن به اهداف متعدد در داخل رژیم صهیونیستی مستهلک شد. این موضوع ترس و وحشت را وارد این رژیم که سست‌تر از خانه عنکبوت شده است کرد.

بدون شک این واکنش دل‌های تمام مومنان و آزادگان جهان را خنک کرد و هلهله‌های ملت فلسطین در حال مشاهده موشک‌ها و پهپادهایی که به هدف‌های خود می‌رسیدند تنها نشانه‌ای از نشانه‌های پیروزی، اقتدار و شوق نابودی این رژیم است که شنیع‌ترین جنایت‌های تاریخ را در حق ملت مظلوم فلسطین مرتکب می‌شود.

این واکنش تا چه میزان موفق بود؟ هزینه‌هایی که رژیم صهیونیستی پس از این واکنش متحمل شده یا خواهد شد چیست؟

این واکنش زلزله‌وار موفق شد سستی این رژیم را که در منطقه عربده‌کشی می‌کند آشکار کند و شکنندگی پدافند آن را نمایان کند. آنچه ایران در واکنش نخست خود استفاده کرد تنها مرحله نخست بود و درصورت گستاخی رژیم صهیونیستی در پاسخ، اقدامات بعدی آن قوی‌تر و دردناک‌تر خواهند بود و باعث خواند شد که دشمن انگشت ندامت بگزد.

زیان‌های پدافند گنبد آهنین دشمن یک میلیارد دلار برآورد شده و ترس بزرگی را در دل شهرک‌نشینان ایجاد کرده است. دشمن گمان کرد که ایران جرات نخواهد کرد واکنش نشان بدهد، اما گمان دشمن و بندگان وی در منطقه و جهان اشتباه از آب در آمد. دشمن دست به دامن کشورهای خلیج (فارس) و کشورهای غربی شد تا ایران را قانع کنند که واکنش نشان ندهد تا گستره جنگ افزایش پیدا نکند.

تمامی این اقدامات با وجود حق قانونی واکنش به تعرض تروریستی و وحشیانه صهیونیست‌ها به کنسولگری ایران در دمشق موثر واقع نشد. هزینه‌های غیرمادی که دشمن متحمل آن شد شکستن ابهت آن برای بار دوم پس از عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی بود.

رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی تلاش دارند واکنش ایران را «تعرض» نشان بدهند، این در حالی است که می‌دانیم که این واکنش بر اساس اصل «دفاع قانونی» مذکور در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به انجام رسیده و موجه و قانونی است. این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟

آنچه امروز در خصوص تعرض‌دانستن واکنش ایران به رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود نشانه دورویی بین‌المللی جهانی است. کشورهای غربی بیانیه‌هایی را در خصوص ابراز انزجار، محکومیت و متهم‌نمودن جمهوری اسلامی ایران به تهدید امنیت و صلح جهانی و گسترش گستره جنگ در منطقه خاورمیانه صادر کردند.

این کشورهای غربی به رژیم صهیونیستی چراغ سبز نشان دادند تا پس از عملیات طوفان الاقصی به بهانه دفاع از خود و انتقام از حماس به نوار غزه حمله کند، با تمامی ابزارهای نظامی، مادی و رسانه‌ای از این تجاوز حمایت کردند و به رژیم صهیونیستی حق دادند که هر طور صلاح می‌داند دست به انتقام از حماس بزند.

همین کشورهای غربی سکوت کردند و تجاوز تروریستی صهیونیست‌ها به کنسولگری ایران در دمشق را محکوم نکردند. این در حالی است که این کشورها می‌دانند که این تجاوز تعرض علیه عرف‌ها، قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد است. علاوه بر این، این کشورها به جمهوری اسلامی ایران فشار آوردند تا این کشور را از واکنش قانونی بازدارند.

هنگام اقدام ایران به واکنش قانونی فریادهای ابراز انزجار و محکومیت کشورهای غربی به هوا خاست؛ زیرا این کشورها پیرو آمریکای مستکبر و سرکش هستند که تنها قدرت و اقتدار جلودار آن است.

نقش واکنش ایران در تضعیف بازدارندگی رژیم اشغالگر صهیونیستی و تقویت بازدارندگی ایران چیست؟

همانطور که گفتیم پس از واکنش شجاعانه ایران دل‌های مومنان و آزادگان خنک شد و جمهوری اسلامی ایران از نظر قدرت، اقتدار، حکمت و شجاعت در صدر منطقه قرار گرفت و به تکیه‌گاه قدرتمند مقاومت در منطقه برای بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی مبدل شد؛ رژیمی که در تمامی جبهه‌های خارجی و داخلی نفس‌های آخر خود را می‌کشد.

رژیم صهیونیستی شکستی سخت را در نوار غزه متحمل شده است و دست به دامن آمریکا شده تا آبروی کثیف خود را حفظ کند و اندکی اکسیژن برای نفس‌کشیدن و امید به بقا و زندگی دریافت کند.

بنابراین واکنش شجاعانه ایران قدرت بازدارندگی ایران را افزایش داد. دشمن پیش از ارتکاب حماقتی دیگر چه در داخل مرزهای ایران و چه در خارج از آن، یک میلیون مرتبه فکر می‌کند.