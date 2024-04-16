۴۲۹ میلیارد تومان از محل مالیات به شهرداری های ایلام پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله عباس پور روز سه شنبه در دیدار با امام جمعه ایلام با ابراز خرسندی از موفقیت پاسداران انقلاب اسلامی در مقابله با رژیم صهیونیستی و تبریک به این مناسبت، با ارائه گزارش عملکرد حوزه مالیات استان، تأکید کرد: بر اساس منشور حقوق مؤدیان مالیاتی، خود را ملزم می‌دانیم ضمن رعایت شأن و کرامت انسانی مراجعان و مؤدیان مالیاتی و توجه به وجدان کاری و انضباط اجتماعی، روند ارائه خدمات‌رسانی و رفتار سازمانی را بهبود ببخشیم.

وی اعلام کرد: در سال گذشته مبلغ ۴۲۹ میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شده است و خوشبختانه با انتقال پرونده مالیاتی شرکت نفت و گاز غرب و از محل مالیات شرکت‌های بزرگ، مبالغ قابل توجهی به توسعه شهرها و روستاهای استان اختصاص می‌باید.

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام همچنین از وصول ۱,۷۳۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی استان در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: خوشبختانه با مشارکت مردم و اقدامات انجام‌شده، درآمدهای مالیاتی استان محقق شده و این درآمدها منبع اعتباری قابل توجهی را برای توسعه استان فراهم کرده است.