۴۰ هزار هکتار اراضی غرب و شرق اصفهان زیر کشت غلات است

پیمان فیروز نیا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آبان ماه ۱۴۰۲ در حوضه زاینده رود بین ۳۸ هزار هکتار تا ۴۰ هزار هکتار کشت پاییزه غلات گندم و جو انجام شده که بخشی به طور مستقیم از محل شبکه آبرسانی رودخانه زاینده رود آب دریافت میکنند و بخشی با استفاده از آبهای زیر زمینی و چاههایی که وجود دارد آبیاری میشوند.
وی با بیان اینکه کشت پاییزه به هنگام انجام شد و وضعیت سبز مزارع بسیار عالی بود، افزود: با وجود این متأسفانه، پیشبینی هواشناسی مبنی بر بارندگی مطلوب در پاییز و زمستان محقق نشد و تقریباً تا اواخر بهمن ماه وضعیت بسیار نگران کنندهای چه در منطقه و چه در سرشاخههای حوضه زاینده رود داشتیم و حتی برف هم نبارید و بارندگیها بسیار کمتر از حد انتظار و میانگین بلندمدت بود که وضعیت کشت کشاورزان را بسیار نگران کننده کرد.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در همان زمان جلسه سازگاری با کم آبی در محل استانداری اصفهان تشکیل و قرار شد که آب برای آبیاری کشت هر چند محدود، باز شود تا کشت کشاورزان از بین نرود. پیش بینیها مبنی بر بارندگی در اسفند اتفاق افتاد و بسیار خوب بود و کشت کشاورزان مراحل رشد را طی کرد.
فیروزنیا با اشاره به اینکه هواشناسی پیشبینی کرده بود که در فروردین بارندگیها کاهش پیدا میکند، افزود: بارندگی در شرق اصفهان و حوضه زایندهرود رود کاهش یافت و از سوی دیگر باران با توجه به مرحله رشدی گیاه دیگر جوابگوی نیاز کشت نبوده و تصمیم بر این شد که آب سوم فروردین رهاسازی شود و در اختیار کشاورزان قرار گرفت.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: با توجه به کاهش بارندگیها در حوضه زایندهرود نسبت به دوره بلند مدت، مجبور شدیم که با همکاری و تعاملی که بین کشاورزان و شرکت آب منطقهای وجود داشت حجم آب کمتری در اختیار کشاورزان قرار گیرد که بخشی از کشت کشاورزان دچار مشکل شده است به طوری که در شهرستانهای مختلف حوضه زایندهرود برای ۱۰ درصد، برخی مناطق ۲۰ درصد و برخی دیگر برای ۳۰ درصد از سطح زیر کشت آب رهاسازی شده است.
بخشی از اراضی غرب و شرق اصفهان از آب افتادگی دارند
فیروزنیا درخصوص میزان خسارت اراضی زیر کشت، خاطرنشان کرد: در شهرستانهای مختلف متفاوت است به طوری که در اراضی غرب اصفهان در فلاورجان کمی از آب افتادگی اراضی بیشتر است و یا در منطقه شرق اصفهان کم و زیاد دارد، برای مثال میزان خسارت در اراضی شهرستان اصفهان یا منطقه هرند متفاوت است و هنوز جمع بندی دقیقی از اینکه چقدر از کشت از آب افتاده نداریم ولی امیدوار هستیم که اگر آب به زودی باز شود حداقل بتوانیم حداکثر سطح زیرکشت را با کمترین خسارت حفظ کنیم.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: همه مسؤولان استان تلاش میکنند به نحوی کشت غلهای که در زمین وجود دارد را پیش ببرند که نه کشت به طور کامل از بین برود و نه اینکه آب به حدی رهاسازی شود که برای شرب و سایر مصارف دچار مشکل شود و شرکت آب منطقهای پیگیر این قضیه است که بتواند حداقل نیاز کشاورزان را برای تأمین آب کشت آنان تأمین کند.
ضرورت بازگشایی آب در سریعترین زمان ممکن
وی خاطرنشان میکند: به هر حال مدیر حوضه آبریز زایندهرود در تهران مستقر است و برای بازگشایی آب باید مجوز از تهران گرفته شود، شرکت آب منطقهای اصفهان پیگیر است مجوزهای لازم را برای حداقل آبی که میتوانیم کشت را تا حدی به سرانجام برسانیم، بگیرند.
فیرورنیا تصریح کرد: حداکثر طی چند روز آینده باید آب باز شود زیرا از زمانی که اولین مزارع کشاورزی در نوبت دوم آب دریافت کرده تاکنون بیش از ۲۰ روز گذشته است و در اولین فرصت باید آب را باز کنند تا کشت حفظ شود.
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