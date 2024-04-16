چهره سال هنر انقلاب اسلامی استان قم تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین گرامی‌داشت چهره سال انقلاب اسلامی در استان قم با معرفی و تجلیل از علیرضا قراگوزلو و با حضور جمعی از مدیران فرهنگی، اساتید و هنرمندان شناخته شده استان برگزار شد.

فضای فرهنگی و سیاسی خارج از ایران در حوزه مقاومت و فلسطین بسیار خنثی است

در ابتدای این مراسم که با اجرای سید محمدجواد شرافت برگزار شد پس از پخش ویدئو کلیپی با موضوع هفته هنر انقلاب اسلامی، مسعود نجابتی چهره سال هنر انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۱ کشور در سخنانی به فضای هنر انقلاب و مقاومت پرداخت و گفت: خارج از ایران و حتی در کشورهایی که فضای مقاومت اسلامی حکمفرما است، فضای کار هنری بسیار متفاوت است. مثلاً در یکی از جشنواره‌های بین‌المللی با موضوع فلسطین داوران حاضر آثاری خنثی و خالی از پیام مستقیم را انتخاب کردند که من به مخالفت برخاستم. حقیقت این است که فضای فرهنگی و سیاسی در خارج از ایران در حوزه مقاومت و مسائل مرتبط با فلسطین بسیار بسته و خنثی است و آنها ملاحظاتی دارند که ما در ایران نداریم.

وی در خصوص رویداد بین‌المللی «انتقام در راه است» که در شهر دمشق سوریه برگزار شد گفت: محل اکران آثار هنرمندان حاضر، در کنسولگری ایران در شهر دمشق بود که روز دوم این نمایشگاه حمله رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد. البته هم‌زمان با این رویداد در اردوگاه فلسطینی یرموک موکب هنری برپا شد که فضا و حال و هوای بسیار خوبی داشت.

تقابل اصلی میان حق و باطل مانده است

در ادامه و پس از پخش ویدئو کلیپی از آثار علیرضا قراگوزلو چهره هنر انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۲ استان قم، وی در گفت وگو با سید محمدجواد شرافت از علاقه و ورودش به رشته گرافیک و فعالیت‌هایش در این عرصه گفت.

وی به خاطرات خود از جبهه‌های دوران مقدس اشاره کرد و گفت: در سن ۱۴ سالگی در جبهه‌های جنگ تحمیلی حاضر شدم و از ترس اینکه دوباره اجازه حضور در منطقه را به من ندهند مرخصی نمی‌رفتم.

قراگوزلو در پایان سخنانش متذکر شد: تقابل اصلی میان حق و باطل هنوز مانده است و در این زمینه وظیفه سنگینی بر دوش هنرمندان است.

پایان بخش این مراسم تجلیل از این هنرمند فعال در عرصه هنر انقلاب اسلامی بود که با حضور سید مهدی حسینی رئیس حوزه هنری استان قم، مصطفی ملائی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم، مهدی توکلیان مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم و اساتید و پیشکسوتان هنر قم؛ مسعود نجابتی، مسعود شجاعی طباطبایی، حجت الاسلام والمسلمین حسن محمودی، هادی گل‌محمدی، محمد مهدی نوری و محسن مقدادی برگزار شد.