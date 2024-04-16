واحدهای صنعتی دانش بنیان ۲۸ درصد رشد داشته است

محمد حسن قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: واحدهای صنعتی دانش بنیان این استان ۲۸ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در یک سال اخیر ۹ واحد صنعتی به جمع شرکت‌های دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری اضافه شده است.

رئیس اداره آموزش پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این واحدها در زمینه تولید ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، برق و الکترونیک، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری شیمیایی، فناوری زیستی و صنایع غذایی هستند.

قنبری عنوان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از ۱۱۰ امتیاز پیش‌بینی شده معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان مطابق با سطح فناوری محصول به سه گروه واحدهای فناور، نوآور و نوپا تقسیم می‌شوند.