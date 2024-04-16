توقیف تریلی با یک تن شیشه در پایتخت/دستگیری ۳۲۰۰ خرده فروش

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ در نمایشگاه کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با رصد متهمان و یک کار پیچیده سه الی چهار ماهه موفق به شناسایی و کشف محموله ۱۱۱۸ کیلویی شیشه که دو نفر در پوشش سنگ معدن اقدام به حمل آن می‌کردند، شدند.

وی افزود: خوشبختانه سه نفر متهم اصلی دستگیر شدند و قاچاقچیان این محموله سنگین شیشه را از خارج کشور وارد و سعی داشتند پس از تخلیه در تهران اقدام به توزیع آن کنند که مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با نظارت و رصد متهمان موفق به کشف آن شدند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: تحقیقات تکمیلی پلیس در خصوص پرونده بزرگ‌ترین محموله شیشه کشف شده در تهران در حال انجام است.

سردار محمدیان با تشکر از اصحاب رسانه گفت: دغدغه برخی شهروندان این بود که پلیس اگر به یک مأموریت خاص و جدید بپردازد شاید از حوزه‌های دیگر غافل شود اما امروز می‌بینید که در یک ماهه اخیر همکاران ما بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کردند و به دیگر وظایف خود نیز به درستی رسیدگی کردند.

وی با تاکید بر اینکه همه متهمان تحت رصد پلیس هستند، گفت: این امر به کشفیات گسترده و مهمی منجر شده که امروز نتیجه آن را می‌بینید.

وی ادامه داد: اولویت ما جلوگیری از پخش مواد مخدر است البته در کنار دانه‌درشت‌ها با توزیع کنندگان و خرده فروشان نیز برخورد می‌کنیم. از ابتدای سال‌جاری تاکنون تقریباً ۳۲۰۰ توزیع کننده خرده و همچنین حاملان مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کردیم.

سردار محمدیان بیان کرد: آمارهای ما از میزان کشفیات موادمخدر نشان می‌دهد که در سال جاری تاکنون در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش ۲۰ درصدی کشفیات مواد مخدر بوده‌ایم.