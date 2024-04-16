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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۱۳

سردار محمدیان خبر داد؛

توقیف تریلی با یک تن شیشه در پایتخت/دستگیری ۳۲۰۰ خرده فروش

توقیف تریلی با یک تن شیشه در پایتخت/دستگیری ۳۲۰۰ خرده فروش

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از توقیف یک تریلی حامل یک تن شیشه ادغام شده در سنگ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ در نمایشگاه کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با رصد متهمان و یک کار پیچیده سه الی چهار ماهه موفق به شناسایی و کشف محموله ۱۱۱۸ کیلویی شیشه که دو نفر در پوشش سنگ معدن اقدام به حمل آن می‌کردند، شدند.

وی افزود: خوشبختانه سه نفر متهم اصلی دستگیر شدند و قاچاقچیان این محموله سنگین شیشه را از خارج کشور وارد و سعی داشتند پس از تخلیه در تهران اقدام به توزیع آن کنند که مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با نظارت و رصد متهمان موفق به کشف آن شدند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: تحقیقات تکمیلی پلیس در خصوص پرونده بزرگ‌ترین محموله شیشه کشف شده در تهران در حال انجام است.

سردار محمدیان با تشکر از اصحاب رسانه گفت: دغدغه برخی شهروندان این بود که پلیس اگر به یک مأموریت خاص و جدید بپردازد شاید از حوزه‌های دیگر غافل شود اما امروز می‌بینید که در یک ماهه اخیر همکاران ما بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کردند و به دیگر وظایف خود نیز به درستی رسیدگی کردند.

وی با تاکید بر اینکه همه متهمان تحت رصد پلیس هستند، گفت: این امر به کشفیات گسترده و مهمی منجر شده که امروز نتیجه آن را می‌بینید.

وی ادامه داد: اولویت ما جلوگیری از پخش مواد مخدر است البته در کنار دانه‌درشت‌ها با توزیع کنندگان و خرده فروشان نیز برخورد می‌کنیم. از ابتدای سال‌جاری تاکنون تقریباً ۳۲۰۰ توزیع کننده خرده و همچنین حاملان مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کردیم.

سردار محمدیان بیان کرد: آمارهای ما از میزان کشفیات موادمخدر نشان می‌دهد که در سال جاری تاکنون در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش ۲۰ درصدی کشفیات مواد مخدر بوده‌ایم.

کد مطلب 6079625

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    نظرات

    • علی IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
      2 1
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      آفرین بر نیروی انتظامی خداخیرشون بدهد دست خدابهمراهشون قاچاقچی هارااعدامکنید.
    • محمد IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
      0 0
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      آره جونم تو نفس نیروهای نظامی قاچاقچیان رااعدام کنید
    • علی NL ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      0 0
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      اگر همون فروشنده آدم فروش آمارشون رو نده به هیچ عنوان پلیس ایران نمیتونه اینا رو گیر بندازه پس بیخود به اسم خودتون ننویسید

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