هشدار قرمز سیلاب؛ بارش سنگین باران در ۴ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، کبری رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به پیشبینی وضعیت آب و هوایی روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه از ورود سامانه بارشی به جنوب کشور خبر داد و گفت: در استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، نیمه جنوبی اصفهان و یزد، شرق خوزستان، جزایر واقع در خلیجفارس، تنگه هرمز و دریای عمان، و فردا علاوه بر این استانها در خراسانجنوبی؛ رگبارهای شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و حتی در برخی نقاط بارش تگرگ را شاهد هستیم.
وی افزود: روز پنجشنبه بارشها در برخی نقاط استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان، خراسانجنوبی، هرمزگان ادامه دارد و بهتدریج از کشور خارج میشود.
این کارشناس با بیان اینکه امروز و فردا بارشها در حد هشدار قرمز است، گفت: استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، بوشهر، بارشهای سنگینی خواهند داشت و برای فردا این بارشها برای استانهای سیستان و بلوچستان هستند که احتمال آب گرفتگی معابر بهصورت گسترده، سرریز سدها، انسداد راهها و احتمال تخریب پلها و اختلال جدی در سفرهای بین شهری و داخل شهری را در پی دارد.
رفیعی خاطرنشان کرد: هموطنان برای سفر و تردد باید تمهیدات لازم را در نظر داشتهباشند.
وی با اشاره پیشبینی وضعیت آب و هوای استان تهران گفت: امروز وزش باد و امشب در ارتفاعات استان رگبار باران و رعدوبرق را پیش رو دارد. بیشینه دمای امروز تهران نیز ۲۴ درجه است.
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