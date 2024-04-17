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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۳

ورود سامانه بارشی جدید به کشور در روز جمعه

ورود سامانه بارشی جدید به کشور در روز جمعه

کارشناس سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید از غرب و شمال غرب به کشور در روز جمعه (۳۱ فروردین) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کبری رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت آب و هوای روز چهارشنبه (۲۹ فروردین )۱۴۰۳، گفت: امروز همچنان سامانه بارشی در جنوب کشور و استان‌های کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، یزد، خراسان رضوی و برخی مناطق واقع در فارس، نیمه جنوبی و شرقی اصفهان و ارتفاعات زاگرس مرکزی با بارش باران، رعد و برق، رگبار، بادهای شدید موقتی و در برخی مناطق با بارش تگرگ همراه است.

وی افزود: شدت بارش‌ها برای امروز در استان‌های کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی و یزد در حد هشدار نارنجی و در سیستان و بلوچستان در سطح هشدار قرمز و بارش‌ها در این مناطق شدید تر است.

این کارشناس سازمان هواشناسی تاکید کرد: هموطنان برای سفر و تردد در این استان‌ها تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.

رفیعی با بیان اینکه شدت این سامانه بارشی در روز پنج شنبه (۳۰ فروردین) کاهش می‌یابد، گفت: فردا در برخی نقاط شرق، جنوب شرق و جنوب کشور شاهد بارندگی هستیم و عصر روز پنجشنبه به تدریج از کشور خارج می‌شود.

وی از ورود سامانه بارشی جدید در روز جمعه خبر داد و گفت: این سامانه بارشی از غرب و شمال غرب وارد کشور می‌شود و مناطقی از شمال غرب و ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس شمالی و مرکزی، همچنین البرز مرکزی بارندگی دارند.

این کارشناس افزود: روز شنبه و یکشنبه مناطقی از شمال غرب، غرب و سواحل دریای خزر، بخش‌هایی از مرکز و جنوب و ارتفاعات و دامنه البرز مرکزی و زاگرس بارش دارند.

رفیعی یادآور شد: امروز شرق آب‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم هستند و برای این مناطق هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

وی با اشاره به وضعیت آب و هوای امروز تهران نیز گفت: بیشینه دمای تهران امروز ۲۳ درجه بالای صفر است و بعد از ظهر شاهد وزش باد هستیم.

کد مطلب 6080608
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • na IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      13 4
      پاسخ
      نگران نباش جمعه جایی نمی‌ریم زودسامانه بارشی آمد😠😔♥️
    • فروش ویژه IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      13 3
      پاسخ
      مطالب،خوب،است
    • زهرا IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      11 5
      پاسخ
      خیلی عالی بود
    • IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      3 1
      پاسخ
      عالی
    • سید حسین IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      7 0
      پاسخ
      شماکه دیشب اعلام کردید جنوب غرب استان خوزستان کهگیلویه وبویراحمد رافرامیگیره حال شمال غرب میاید متاسفانه استان ما کهگیلویه باپوشش جنگلی فراوان درختان بلوط امسال خیلی کم بارش بوده خدایاخودت نرحمی بفرما
    • IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      5 0
      پاسخ
      سلام کلا خبرهاتون دروغه بارشی نداریم سرکار نزارمردمو
    • ادریس پیش بھار IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      دشتیاری را سیل فرا گرفت ھمہ راھھا مسدود است راہ روستای دور ھم دوبارہ مسدود شد
    • هدهد IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      خدا کنه زاهدان بارون دیگه نباره سقف خونه ام خراب شد دستم تنگه حقوق بچه معلولم باید جم کنم درستش

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