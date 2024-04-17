ورود سامانه بارشی جدید به کشور در روز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، کبری رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت آب و هوای روز چهارشنبه (۲۹ فروردین )۱۴۰۳، گفت: امروز همچنان سامانه بارشی در جنوب کشور و استان‌های کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، یزد، خراسان رضوی و برخی مناطق واقع در فارس، نیمه جنوبی و شرقی اصفهان و ارتفاعات زاگرس مرکزی با بارش باران، رعد و برق، رگبار، بادهای شدید موقتی و در برخی مناطق با بارش تگرگ همراه است.

وی افزود: شدت بارش‌ها برای امروز در استان‌های کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی و یزد در حد هشدار نارنجی و در سیستان و بلوچستان در سطح هشدار قرمز و بارش‌ها در این مناطق شدید تر است.

این کارشناس سازمان هواشناسی تاکید کرد: هموطنان برای سفر و تردد در این استان‌ها تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.

رفیعی با بیان اینکه شدت این سامانه بارشی در روز پنج شنبه (۳۰ فروردین) کاهش می‌یابد، گفت: فردا در برخی نقاط شرق، جنوب شرق و جنوب کشور شاهد بارندگی هستیم و عصر روز پنجشنبه به تدریج از کشور خارج می‌شود.

وی از ورود سامانه بارشی جدید در روز جمعه خبر داد و گفت: این سامانه بارشی از غرب و شمال غرب وارد کشور می‌شود و مناطقی از شمال غرب و ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس شمالی و مرکزی، همچنین البرز مرکزی بارندگی دارند.

این کارشناس افزود: روز شنبه و یکشنبه مناطقی از شمال غرب، غرب و سواحل دریای خزر، بخش‌هایی از مرکز و جنوب و ارتفاعات و دامنه البرز مرکزی و زاگرس بارش دارند.

رفیعی یادآور شد: امروز شرق آب‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم هستند و برای این مناطق هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

وی با اشاره به وضعیت آب و هوای امروز تهران نیز گفت: بیشینه دمای تهران امروز ۲۳ درجه بالای صفر است و بعد از ظهر شاهد وزش باد هستیم.