به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین آجیلیان از اعزام بیش از ۸۷ هزار زائر در عملیات حج تمتع ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: زائران خانه خدا در قالب گروه‌های مدینه قبل و بعد از تاریخ ۲۴ اردیبهشت عازم سرزمین وحی می‌شوند و عملیات رفت تا (۱۸ خرداد) ادامه دارد.

وی افزود: در عملیات حج تمتع ۸۷ هزار و ۵۵۰ زائر خانه خدا از ایران راهی کشور عربستان می‌شوند و این عملیات در حالی انجام‌می‌شود که ۵۸ هزار و ۶۲۱ زائر از طریق فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه ۱۸ فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران معین عملیات حج تمتع هستند، ادامه‌داد: فرودگاه‌های اهواز، ساری، یزد، کرمان، رشت، اردبیل، تبریز، زنجان، شیراز، مشهد، اصفهان، زاهدان، بندرعباس، بیرجند، ارومیه، بوشهر، گرگان و همدان به‌عنوان فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و فرودگاه‌های حضرت امام‌خمینی (ره)، قشم و چابهار به‌عنوان فرودگاه‌های غیر مالکیت شرکت فرودگاه‌ها آماده خدمت‌رسانی به زائران خانه خدا خواهند بود.

مسئول ستاد حج تمتع شرکت فرودگاه‌ها با بیان اینکه آغاز عملیات بازگشت زائران خانه خدا از اول تیر ماه خواهد بود، گفت: زائران استان‌های تهران، سمنان، قزوین، قم، لرستان، البرز، مرکزی، کرمانشاه و شهرستان کاشان از طریق فرودگاه امام‌خمینی (ره)، زائران استان کهگیلویه و بویراحمد از طریق فرودگاه شیراز، زائران استان خراسان شمالی از طریق فرودگاه مشهد، زائران استان چهار محال و بختیاری از طریق فرودگاه اصفهان و زائران استان کردستان از طریق فرودگاه همدان عازم سرزمین وحی خواهند شد.

آجیلیان با اعلام خبر اعزام زائران عمره‌گزار در اردیبهشت امسال، گفت: با اعلام سازمان حج و زیارت، تعداد محدودی از این زائران پیش از آغاز عملیات حج تمتع در سفری ۱۰ روزه راهی مکه مکرمه و مدینه منوره خواهند شد.

وی با اشاره به آمادگی فرودگاه‌های معین حج تمتع برای برگزاری هرچه بهتر این عملیات، خاطرنشان‌کرد: زائران با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و هواپیمایی معراج عازم عربستان می‌شوند و فرودگاه‌ها موظف هستند تا پیش از عملیات حج تمتع هرگونه نواقص و عوامل موجب ایستایی زائران را برطرف کرده و با آمادگی کامل به استقبال این عملیات بزرگ بروند.