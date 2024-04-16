به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ نشست خبری رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در محل این سازمان برگزار شد. مهرداد عظیمی، رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به اهمیت تدوین استانداردهای آموزش، شایستگی و ارزشیابی، سنجش مهارت صلاحیت حرفه‌ای گفت: سازمان دارای ۶۵۷ مرکز دولتی است که بیش از ۴ هزار کارگاه آموزشی در دل آن فعالیت دارد.

وی ادامه داد: در کنار این مراکز دولتی، بخش خصوصی هم فعالیت داشته و برای مجموع آموزشگاه‌های آزاد که بخشی از مأموریت سازمان را بر عهده دارند، ۳۶ مجوز صادر شده که بیش از ۲۲ هزار آموزشگاه فعال هستند.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ مهارت آموزی یکی از مأموریت‌های مهم دیگر سازمان است، افزود: ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار نفر دوره، عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای در حوزه آموزش بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ درصد رشد داشته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در مجموع فعالیت‌های سازمان در دولت سیزدهم، ۴ میلیون و ۶۹۹ هزار نفر-دوره برگزار شده (از این تعداد ۲.۲۸ میلیون نفر- دوره در سال ۱۴۰۲ آموزش دیده‌اند) که نسبت به دولت قبل ۳۲ درصد رشد را شاهد هستیم.

وی تاکید کرد: تعداد مجوزهایی که برای تأسیس آموزشگاه در سال ۱۴۰۲ صادر شده ۱۷ هزار و ۶۵۰ مجوز بوده است. تعداد مجوزهای صادر یا تمدید شده برای تأسیس آموزشگاه در دولت سیزدهم تا کنون به ۴۱ هزار و ۷۹۳ مجوز رسیده که این عدد در دولت دوازدهم ۳۵ مجوز بود.

همراهی با شعار سال

عظیمی با اشاره به شعار سال یادآور شد: یکی از مسائل راهبردی که با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مطابقت دارد، واگذاری امور به مردم و فعال شدن بخش خصوصی است. در این بخش سازمان فنی و حرفه‌ای پیش رو بوده و تقریباً ۶۰ درصد آموزش‌های سازمان توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که در کشورهای مختلف دنبال می‌شود و ما نیز در آن فعال هستیم، مربوط به توسعه واحدهای پذیرنده آموزش در محیط واقعی است که اکنون بیش از ۷۷ هزار واحد پذیرنده در کشور فعال است و در سال ۱۴۰۲ رشد ۱۲ درصدی و نسبت به دولت دوازدهم رشد ۹۲ درصدی محقق شده است.

سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: در کنار مهارت آموزشی، سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای نیز مورد تاکید است. در دولت سیزدهم ۴ میلیون و ۹۷ هزار سنجش مهارت و صلاحیت انجام شده که نسبت به دولت گذشته ۴۲ درصد رشد را تجربه کرده است.

این مسؤول دولتی گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون و ۵۸۶ هزار گواهینامه مهارت صادر شده که در دولت سیزدهم این عدد بیش از ۳ میلیون و ۵۰ هزار گواهینامه بوده است. درآمدهای اختصاصی سازمان فنی و حرفه‌ای نیز ۲۱۰ درصد رشد داشته است.

عظیمی با بیان اینکه برنامه‌های تحولی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در سال ۱۴۰۲ به میزان ۹۹.۶۶ درصد محقق شده است، افزود: اجرای برنامه‌ها و رسیدن به اهداف یکی از موفقیت‌های ما در حوزه آموزش و مهارت آموزی به نیروی کار است.

تصویب اساسنامه پس از ۵ دهه فعالیت

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای درباره تصویب اساسنامه این سازمان، گفت: این اتفاق در گذشته یک آرزو بود که سال ۱۴۰۲ پس از ۵۰ سال محقق شد.

وی تصریح کرد: اگر بندهای این اساسنامه دنبال شود می‌تواند به توسعه مهارت‌آموزی در کشور کمک کند. در سال ۱۴۰۲ توافقنامه‌های همکاری با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور از جمله گروه‌های خودروسازی و هلدینگ‌های پتروشیمی به منظور مهارت‌آموزی منجر به پایداری شغل و تأمین نیروی کار بنگاه‌های بزرگ کشور از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور منعقد شد.

برنامه‌های آینده فنی و حرفه‌ای

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای درباره برنامه‌های پیش روی سازمان، بیان کرد: آموزش مربیان آموزشگاه‌های آزاد، ۱۸ عنوان فعالیت آموزشی به گروه‌های هدف خاص، برگزاری دوره‌های آموزشی توسعه کارآفرینی و کسب و کار، صدور و تمدید مجوز مراکز کارآموزی در جوار کارگاهی و بین کارگاهی، رتبه‌بندی مربیان بخش دولتی، اجرای مرحله اول پیاده‌سازی پلتفرم مهارت‌آموزی، ارتقا و به‌روزرسانی مرکز داده و زیرساخت، بهینه‌سازی و ارتقا سطح بلوغ امنیت اطلاعات اشاره کرد که در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

عظیمی ادامه داد: طرح مهارت آموزی دانش آموزان برای ۱۵۰ هزار دانش‌آموز هدف گذاری شده و همچنین آموزش مهارت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که معروف به طرح نخلستان است آموزش ۱۷ هزار نفر را در دستور کار دارد.

وی اظهار کرد: حدود ۷۹ درصد آموزش‌های مهارتی منجر به اشتغال می‌شود.

تخصیص بخشی از اعتبارات عمرانی به بخش آموزش مهارت

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود به آموزش نیروهای کار پروژه‌های عمرانی کشور اشاره کرد و گفت: سازمان فنی و حرفه‌ای پیشنهاد داده تا نیم از هزار درصد اعتبارات هر پروژه عمرانی برای آموزش نیروهای انسانی آن هزینه شود که در طرح فعالیت دارند.

عظیمی با اشاره به راه اندازی مراکز آموزش جوار کارگاهی هم گفت: قرار است ۱۵۰۰ کارگاه جدید به مجموع بیش از ۴ هزار جوار کارگاهی افزوده شود و همچنین در حوزه آموزش مهارت به سربازان سال گذشته ۱۶۲ هزار سرباز در بخش دولتی آموزش دیدند و ۲۰ هزار نفر از سوی بخش خصوصی که این عدد امسال رشد خواهد داشت.