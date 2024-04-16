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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۳۹

آقاتهرانی در نطق میان دستور:

هیچ توجیهی برای کوتاه آمدن از حجاب وجود ندارد

هیچ توجیهی برای کوتاه آمدن از حجاب وجود ندارد

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: بحث عفاف و حجاب یک جنبه دینی و یک جنبه قانونی دارد؛ ممکن است فردی بگوید هیچ دینی ندارم، اما کشور ما قانون دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: از ۷۵ سال پیش تاکنون که صهیونیست‌ها بخشی از خاورمیانه را گرفته و ادعا کردند که بیش‌تر از این نیز حقشان هستند، هر بار که اعراب با هم یکی شدند و در مقابل اسرائیل ایستادند، معمولاً صهیونیست‌ها شکست می‌خوردند.

وی ادامه داد: عملیات وعده صادق اقتدار مسلمان‌ها را نشان داد و افتخاری است که باعث خوشنودی اهل ایمان می‌شود. از نیروهای مسلح و همه کسانی که در این راستا تلاش کردند، سپاسگزاریم و به روح سردار حاج قاسم سلیمانی و سردار زاهدی درود می‌فرستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جهاد تبیین نباید دست کم گرفته شود و به لطف الهی در فضای مجازی و صدا و سیما روی برنامه «وعده صادق» کار شد و این حرکت قابل تقدیر است. بنابراین این مهم بود که چنین پاسخ کوبنده‌ای در دنیا مطرح شود. تبلیغ تأثیر زیادی دارد و ائمه جمعه باید فعالیت کنند تا مردم بیش‌تر در جریان این موضوع قرار بگیرند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: صهیونیست‌ها کاری نمی‌توانند بکنند، اگر مرد هستند حمله کنند و بیایند درگیر شوند. خودشان هم می‌دانند که آمریکا با حدود ۶۰ کشور در جنگ تحمیلی با ایران جنگید، اما شکست خوردند.

وی ادامه داد: صهیونیست‌ها نامرد هستند، چرا که بچه‌های مدرسه‌ای را بمباران می‌کنند و به بیمارستان‌ها حمله‌ور می‌شوند. به آن‌ها می‌گویم که اگر مرد هستید، بیایید با رزمنده‌ها بجنگید اما می‌دانم که نمی‌توانند.

آقاتهرانی در ادامه با اشاره به اینکه درباره لایحه عفاف و حجاب گزارش تهیه و در صحن مجلس هم مطرح شد، اظهار کرد: باید ۳۲ دستگاه نسبت به این مسأله ورود کنند، اما متأسفانه فقط ۲ دستگاه ورود کردند که وزارت کشور و فراجا بود. اکنون هم فراجا پای کار است و همه دستگاه‌ها باید یاری کنند و پای کار بیایند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث عفاف و حجاب یک جنبه دینی و یک جنبه قانونی دارد؛ ممکن است فردی بگوید هیچ دینی ندارم، اما کشور ما قانون دارد. این موضوع ۴۳ سال پیش در شواری انقلاب فرهنگی آمد و به هر دلیل بعضی‌ها عمل نکردند، اما الان برای بار سوم به شورای نگهبان رفته و ان‌شاءالله فردا بپذیرند و آخرین مرحله آن باشد.

وی تصریح کرد: البته نباید فقط فراجا وسط میدان باشد و قطعاً مجلس هم یاری می‌کند. عفاف و حجاب وجهه سیاسی، اخلاقی و اجتماعی و شرعی و دینی دارد بنابراین هیچ توجیهی برای کوتاه آمدن از آن وجود ندارد. قوانین باید بازدارنده باشد، لذا ۴۰ ماده عفاف و حجاب مربوط به دستگاه‌ها است و ۳۰ ماده شامل جرم انگاری می‌شود.

کد مطلب 6079831
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
      4 34
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      اگه رادان صبح به صبح بره تواین کلانتری ها و اماکن نیروی انتظامی بریزشون بیرون وبگه کارمندبانک نبیستین که پشت میزبشینین و منتظرارباب رجوع باشین و برین تو خیابونها از بی حجابی تا کیف قاپی و گوشی قاپی همش تموم میشه مامور باید توخیابون گشت بزنه تا قانونشکن حساب کاردستش بیاد
      • فرزاد IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
        10 1
        چی میگی پدر بیامرز دزدی و سرقت همه جا رو برداشته پلیس کجا بود ۳۰۰میلیون گاوهای ما رو دزدیدن آقا دزده با خیال راحت با نیسان شبانه از دستکم سه تا پاسگاه رد شده و یک ماهه با هزینه خودمون تمام دوربین های مسیرو چک کردیم و نیسان شناسایی کردیم و هنوز هیچ کاری برای دستگیری نکردن و فقط با وقاحت هر جا میری ر
    • یورتچی DK ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
      7 3
      پاسخ
      یکی از اشکلات جوامع فقط دیگاه تبینی است فقط نگاه کردن به ان با این دید مشکلات ایجاد می کند مکانیکی که حتی غرب هم به تنهایی از ان عبور کرد جهاد تبین با جهاد تفهیم و انتقاد باید همراه باشد همانطور که که در اموزه های دینی هم هم به انها تاکید شده پس یک جانبه نگری نگاه کاملی نیست و نمی تواند انسانها را
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
      26 11
      پاسخ
      آقا ، بزرگوار ، هر مشکلی راهی دارد ، آیا گمان نمی کنید این نهی از منکر منجر به امر منکر شده
    • علی IR ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      11 47
      پاسخ
      ماگشتِ ارشادرامی خواهیم.✌️✌️✌️✌️✌️✌️/ماامنیت درکشورمان رامی خواهیم./مابی حجابی رابه هیچ عنوان نمی خواهیم.
      • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
        1 23
        کمیته باید احیاء بشه .. گشت ارشاد برای زمان معمولی ..
      • اکبر IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
        3 1
        برو عربستان زندگی کن چراآمدی ایران خداوند گفته حجاب واجب نیست بروقرآن را فارس بخوان
    • فرشید IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      32 1
      پاسخ
      سلم و احترام خواهشا در مورد اختلاس هم بیا ن کید
    • حجت IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      30 6
      پاسخ
      در دین اجباری نیست هیچکس به زور حجاب و قبول نمیکنه
      • اسماعیل صفرپور IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
        0 7
        همینه که هست
    • IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      6 16
      پاسخ
      حرام حرام است وباید جلوش گرفته بشه مثل جرمای دیگه مثل قتل و دزدیو...بد حجابی هم حرام است فرقی با جرمای دیگه نمیکنه
    • DE ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      20 1
      پاسخ
      شما عربها برای ملت ایران خط و نشان نکشید
    • ب م IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      15 3
      پاسخ
      اول اقتصاد را درست کنید مردم در فشار سختی هستند جلوی رانت‌خواری و اختلاس گرفته شود بعد حجاب حل خواهد شد
    • محمد جمالی IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      4 13
      پاسخ
      مشگل حجاب ریشه ای است باید ریشه را. خشک کرد. وان این است که مثل قدیم زن مهریه نداشته باشدو قوه قصاییه از زن پشتیبانی نکند یعنی اگه زنی به کلانتری مراجعه کرد بابت هرگونه شکایت درب را برایش باز نکنن واقعا غرور مردان شکسته شده و خانوادها زن سالار شدن وبه تبعه آن جامعه و سیاست کشور وهمه چیز در معرض خطر
    • IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      3 1
      پاسخ
      احسن
    • بی نام IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خیلی قرآن خون هستی برو قشنگ بخون خدا گفته خودتون رو با جلباب بپوشونید.یعنی چی؟جلباب از چادر پوشیده تره.
    • ناشناس IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اینایی میگن اول اقتصاد رو ریشه کن کنید حجاب خودش حل میشه خیلی بی سوادن.هرچیزی جای خودش.جلوی حجاب گرفته نشه بعدها دیگه نمیشه جلوشو بگیری.چون روز به روز دارن لخت تر میان تو خیابون.بعدها جوری میشه که همه با لباس مایو میان تو خیابون.
    • ناشناس IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اینایی میگن اول اقتصاد رو ریشه کن کنید حجاب خودش حل میشه خیلی بی سوادن.هرچیزی جای خودش.جلوی حجاب گرفته نشه بعدها دیگه نمیشه جلوشو بگیری.چون روز به روز دارن لخت تر میان تو خیابون.بعدها جوری میشه که همه با لباس مایو میان تو خیابون.
    • ناشناس IR ۰۲:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      یه توجیحی هم واسه کوتاه نیومدن از مشکل معشیتی مردم داشته باشین خیلی خوبه حاج آقا

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