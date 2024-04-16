هیچ توجیهی برای کوتاه آمدن از حجاب وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی آقاتهرانی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: از ۷۵ سال پیش تاکنون که صهیونیستها بخشی از خاورمیانه را گرفته و ادعا کردند که بیشتر از این نیز حقشان هستند، هر بار که اعراب با هم یکی شدند و در مقابل اسرائیل ایستادند، معمولاً صهیونیستها شکست میخوردند.
وی ادامه داد: عملیات وعده صادق اقتدار مسلمانها را نشان داد و افتخاری است که باعث خوشنودی اهل ایمان میشود. از نیروهای مسلح و همه کسانی که در این راستا تلاش کردند، سپاسگزاریم و به روح سردار حاج قاسم سلیمانی و سردار زاهدی درود میفرستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جهاد تبیین نباید دست کم گرفته شود و به لطف الهی در فضای مجازی و صدا و سیما روی برنامه «وعده صادق» کار شد و این حرکت قابل تقدیر است. بنابراین این مهم بود که چنین پاسخ کوبندهای در دنیا مطرح شود. تبلیغ تأثیر زیادی دارد و ائمه جمعه باید فعالیت کنند تا مردم بیشتر در جریان این موضوع قرار بگیرند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: صهیونیستها کاری نمیتوانند بکنند، اگر مرد هستند حمله کنند و بیایند درگیر شوند. خودشان هم میدانند که آمریکا با حدود ۶۰ کشور در جنگ تحمیلی با ایران جنگید، اما شکست خوردند.
وی ادامه داد: صهیونیستها نامرد هستند، چرا که بچههای مدرسهای را بمباران میکنند و به بیمارستانها حملهور میشوند. به آنها میگویم که اگر مرد هستید، بیایید با رزمندهها بجنگید اما میدانم که نمیتوانند.
آقاتهرانی در ادامه با اشاره به اینکه درباره لایحه عفاف و حجاب گزارش تهیه و در صحن مجلس هم مطرح شد، اظهار کرد: باید ۳۲ دستگاه نسبت به این مسأله ورود کنند، اما متأسفانه فقط ۲ دستگاه ورود کردند که وزارت کشور و فراجا بود. اکنون هم فراجا پای کار است و همه دستگاهها باید یاری کنند و پای کار بیایند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث عفاف و حجاب یک جنبه دینی و یک جنبه قانونی دارد؛ ممکن است فردی بگوید هیچ دینی ندارم، اما کشور ما قانون دارد. این موضوع ۴۳ سال پیش در شواری انقلاب فرهنگی آمد و به هر دلیل بعضیها عمل نکردند، اما الان برای بار سوم به شورای نگهبان رفته و انشاءالله فردا بپذیرند و آخرین مرحله آن باشد.
وی تصریح کرد: البته نباید فقط فراجا وسط میدان باشد و قطعاً مجلس هم یاری میکند. عفاف و حجاب وجهه سیاسی، اخلاقی و اجتماعی و شرعی و دینی دارد بنابراین هیچ توجیهی برای کوتاه آمدن از آن وجود ندارد. قوانین باید بازدارنده باشد، لذا ۴۰ ماده عفاف و حجاب مربوط به دستگاهها است و ۳۰ ماده شامل جرم انگاری میشود.
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