امضای قرارداد توسعه زیرساخت شهر هوشمند بین ایرانسل و قائمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی ایرانسل، بعدازظهر دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، طی جلسه‌ای در ساختمان مرکزی ایرانسل و با حضور مهندس جواد مولایی‌قرا فرماندار قائمشهر، مهندس کاظم علیپور شهردار قائمشهر، دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، دکتر احسان اسماعیلی نجار عضو هیئت رئیسه شورای شهر قائمشهر، جمعی از مدیران منطقه‌ای و مدیران ارشد ایرانسل، قرارداد توسعه زیرساخت شهر هوشمند شهرستان قائمشهر بین ایرانسل و شهرداری این شهر، امضا شد. همچنین در این مراسم فرماندار و شهردار قائمشهر طی تقدیرنامه‌ای، از مدیرعامل ایرانسل به دلیل همکاری ایرانسل در توسعه و تکمیل زیرساخت‌های نوین ارتباطی و پیوستن به نهضت ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها در شهرستان قائمشهر، تقدیر کردند.

با امضای این قرارداد که فاز دوم پروژه توسعه فیبرنوری ایرانسل در قائمشهر محسوب می‌شود، ایرانسل با همکاری شهرداری قائمشهر، ۸۲ کیلومتر به شبکه فیبرنوری خود در این شهرستان اضافه می‌کند.

در این مراسم، مدیرعامل ایرانسل با تأکید بر تسریع پیشبرد این پروژه گفت: قائمشهر از شهرهای مهم استان مازندران است که هم به خاطر تردد مسافران و هم به خاطر وجود کارخانه‌های تولیدی، توسعه ارتباطات در این شهر برای ما اهمیت زیادی دارد. تلاش ما این است تا این پروژه با تخصیص نیروی متخصص بیشتر و تأمین نیازمندی‌ها در کمترین زمان، هر چه سریعتر پیشرفت کند تا در تکمیل ۴۰ کیلومتر فیبرنوری پروژه قبلی و در چندماه آینده، مردم در منازل و کسب‌وکارهای خود بتوانند از اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل بهره‌مند شوند.

در ادامه مراسم، فرماندار قائمشهر گفت: علاوه بر تقدیر از ایرانسل بابت مشارکت در پروژه فیرنوری استان مازندران و شهرستان قائمشهر، از فعالیت‌های توسعه ارتباطات توسط ایرانسل در قائمشهر به ویژه ارتباطات روستایی در مناطق کم‌برخوردار تشکر و همکاری خود را برای فراهم‌کردن زمینه‌های اجرایی این پروژه‌ها در حیطه مسئولیت خود، اعلام می‌کنیم.

همچنین شهردار قائمشهر با ابراز خرسندی از توسعه زیرساخت‌های شهر هوشمند در قائمشهر گفت: شهرداری به طور کامل آماده مشارکت مؤثر و فعال در این پروژه است و به عنوان یکی از طرفین قرارداد، آمادگی دارد تا تعهدات خود از جمله صدور مجوز حفاری را به سرعت اجرا کند.

پیش از این و در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، سرویس جدید اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر نوری ایرانسل، طی مراسمی توسط رئیس‌جمهوری افتتاح شد. در این مراسم، سرویس اینترنت فیبر نوری که به عنوان سرویس «فیبر به منازل و کسب‌وکارها (FTTx)» شناخته می‌شود، در قالب «طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها» به بهره‌برداری رسید و بابل در استان مازندران، به عنوان نخستین شهر، این سرویس ایرانسل را دریافت کرد. همچنین در ۲۶ بهمن ۱۴۰۲، پوشش اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل برای منازل و کسب‌وکارها (FTTx) در شهر بابل در استان مازندران، با حضور وزیر ارتباطات، تکمیل شد.

ایرانسل در مرداد ۱۴۰۲ نیز، موافقت‌نامه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را از وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات دریافت کرد. با دریافت این پروانه، ایرانسل رسماً به جمع ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) و سایر خدمات ارتباطی موضوع مصوبه فوق، پیوست.