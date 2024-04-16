مرحله اول اسکلت چوبی ضریح حرم حضرت معصومه(س) تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمد سعیدی از کارگاه ساخت اسکلت چوبی ضریح مطهر حرم بانوی کرامت بازدید کرد و در جریان روند فعالیتهای این پروژه قرار گرفت.
ساخت ضریح مطهر حرم بانوی کرامت سال گذشته به دستور تولیت این حرم مطهر آغاز شد و اکنون ساخت مرحله اول اسکلت چوبی آن توسط استاد متین فر تکمیل و نهایی شده و باتوجهبه تکمیل طراحی ضریح مطهر، کارهای مربوط به وصل بندی، مقرنسکاری، معرقکاری و خاتمکاری در دست اجرا است و قلمزنی ضریح مطهر نیز پیشرفت مناسبی داشته است.
گفتنی است برای پروژه ساخت ضریح مطهر حرم حضرت معصومه سلاماللهعلیها از چوب ساج کشور برمه که مرغوبترین و مناسبترین چوب برای ساخت ضریحهای مطهر است استفاده شده و فعالیتهای هنری بر روی این چوبها توسط هنرمندان قمی در حال اجراست.
همچنین مطالب محتوایی که قرار است در جایجای این ضریح مطهر نگاشته شود در این بازدید توسط آیتالله سعیدی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت و مشخص شد.
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