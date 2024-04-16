به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله دهدشت عصر امروز سهشنبه در گفتوگویی رسانهای بیان کرد: مرحله نخست انتخابات در خوزستان با تلاش و نقشآفرینی همه در حوزههای مختلف به خوبی برگزار شد که جای تشکر دارد.
دبیر ستاد انتخابات خوزستان گفت: خوزستان نخستین استانی است که اعتبارنامه منتخبان مجلس دوازدهم آن کامل شده است و این اعتبارنامهها به تهران ارسال میشود.
وی افزود: برنامهریزی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات در آبادان، رامهرمز و رامشیر در حال انجام است.
دهدشتی با اشاره به پیگیری پرداخت حقالزحمه هیأتهای اجرایی انتخابات عنوان کرد: ستاد انتخابات کشور پیشنهاد داده است در مرحله دوم درصدی از تعداد شعب کاهش یابد که با کارهای کارشناسی به این نتیجه رسیدیم تعداد شعب کاهش داده نشود و تاکنون این موضوع پذیرفته شده است؛ بنابراین در مرحله دوم، تعداد شعب در حوزههای انتخابیه خوزستان کاهش داده نمیشود.
نظر شما