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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۵۶

هر آنچه در مورد سند تحول قضایی باید بدانید/۷

ستاد راهبری سند تحول و تعالی قوه قضاییه تشکیل شد

ستاد راهبری سند تحول و تعالی قوه قضاییه تشکیل شد

رییس کل دادگستری استان تهران طی نشستی به معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و سایر معاونین قضایی استان ماموریت داد تا ستاد راهبری سند تحول و تعالی را در استان تهران تشکیل دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر داشتن رویکرد تحولی و اجرای سند تحول در قوه قضائیه و ابلاغ «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» توسط ریاست قوه قضائیه در روز جاری گفت: سند ابلاغی پس از جمع بندی پیشنهادات و بازنگری و روزآمد سازی سند پیشین توسط ریاست قوه قضائیه تصویب شده و منطبق با شرایط فعلی قوه قضائیه و کشور است.

القاصی طی نشستی با حضور معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات، قائم مقام و معاونین قضائی دادگستری کل استان تهران ضمن مرور هفت مأموریت مورد تاکید در سند تحول و تعالی قوه قضائیه از آنها خواست تا با تشکیل ستاد راهبری سند تحول و تعالی قوه قضائیه در استان تهران نظارت و پیگیری مستمری را برای تحقق اهداف و اجرای مأموریت‌های ۷ گانه سند تحول و تعالی اعمال کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: با توجه به حجم و گستردگی استان تهران در اقدامات قضائی، مسئولیت سنگینی از حیث کمی و کیفی در اجرای سند برعهده دستگاه قضائی استان قرار دارد و این موضوع جدیت و تلاش مضاعفی را در تمام سطوح مدیریتی و صف در مراجع قضائی استان می‌طلبد.

علی القاصی گفت: برای دست‌یابی به اهداف سند و در ذیل ستاد راهبری استان، ۹ کارگروه تخصصی نیز متناسب با هر یک از مباحث مطرح شده در سند تحول و تعالی تشکیل خواهد شد تا نسبت به اجرای گام‌ها و اقدام‌های مورد نظر سند با جدیت عمل کنند.

شایان ذکر است: در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» در نظر گرفته شده است.

گفتنی است: سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید که صبح امروز برای اجرا رسماً ابلاغ شده است.

کد مطلب 6080133

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