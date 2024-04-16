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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۴۳

تسلا کارگرانش را اخراج می کند

تسلا کارگرانش را اخراج می کند

شرکت بزرگ خودروسازی تسلا تصمیم دارد دست به تعدیل نیرو گسترده بزند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس نیوز، مدیرعامل شرکت خودروسازی تسلا از اخراج بیش از ۱۰ درصد نیروی کار این شرکت خبر داد.

تسلا حدود ۱۲۷ هزار نیروی کار دارد و تصمیم جدید حدود ۱۴ هزار نفر را شامل می‌شود.

دو هفته پیش این شرکت تولید کننده خودروهای برقی از کاهش فروش خود در سه سال گذشته خبر داد.

این شرکت چندملیتی هشدار داده در سال جدید میلادی هم رشد فروش به طور قابل توجهی ضعیف‌تر از هدف اعلام شده خواهد بود.

اخیراً یک پرونده جدید هم علیه این شرکت خودروساز به اتهام نقض قانون پرداخت دستمزد کارگران در دادگاه کالیفرنیا باز شده است.

این پرونده از سوی دو نفر از کارگران سابق تسلا در دادگاه منطقه‌ای ساکرامنتو مطرح شده و آنها از جانب هزاران نفر از کارگران تسلا خواستار دریافت ۵ میلیون دلار خسارت از این شرکت شده اند.

کد مطلب 6080169

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