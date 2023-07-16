به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و مدیرعامل شرکت‌های توییتر، تسلا و اسپیس‌ایکس می‌گوید که واشنگتن با ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین که در بسیاری از کشورهای جهان ممنوع است، خودش را «تحقیر» کرد.

ماسک در توییتر نوشت: مهمات معمولی‌مان برای ارسال به اوکراین تمام شده و حالا در کمال استیصال با ارسال بمب خوشه‌ای برای آنها، بدون اینکه تغییری در نتیجه(جنگ) به وجود بیاید، خودمان را تحقیر می‌کنیم.

وی با تمجید از تلاش‌ نافرجام ۹۸ عضو جمهوری‌خواه و ۴۸ دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که به انتقال مهمات خوشه‌ای به اوکراین رای منفی داده بودند، گفت: بابت تلاش‌تان برای آنکه جلوی تحقیر شدن آمریکا را بگیرید، ممنونم.

آمریکا اوایل ماه جاری با تحویل بمب خوشه‌ای به کی‌یف موافقت کرد و جو بایدن، رئیس جمهور این کشور در بحبوحه کاهش قابل توجه مهمات متعارف زرادخانه واشنگتن و کی‌یف، این اقدام را چاره‌ای موقت برای افزایش تولیدات نظامی و رسیدن آن به سطح درخواست‌های فزاینده دو کشور در شرایط کنونی توصیف کرد.

بیش از ۱۰۰ کشور جهان مهمات خوشه‌ای را به دلیل تهدیدهای فزاینده‌ای که پس از پایان جنگ برای غیرنظامیان به همراه دارد، ممنوع کرده‌اند. این بمب‌ها بلافاصله پس از رها شدن، تعداد زیادی ماده منفجره کوچک‌تر موسوم به «ریزبمب» تولید می‌کنند و در شعاع گسترده‌ای پخش می‌شوند و به این دلیل که عمدتا عمل نمی‌کنند، تا سال‌ها و حتی دهه‌ها بعد، جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازند.

بسیاری از متحدان قدیمی واشنگتن از جمله انگلیس، کانادا و آلمان، درباره این تصمیم ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که برای کی‌یف چنین مهماتی ارسال نمی‌کنند. مقامات روسیه ارسال این مهمات به اوکراین را محکوم کرده‌اند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز امروز در واکنش به این تصمیم آمریکا گفت که مسکو در زرادخانه‌اش به اندازه کافی بمب خوشه‌ای دارد و در صورت لزوم، از آنها استفاده خواهد کرد.