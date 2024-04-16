به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عبدالملکی عصر سهشنبه در بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به برخی نیازمندیهای استان اظهار کرد: کلنگ زنی ۲ بیمارستان در استان، به مطالبه عمومی تبدیل شده است که امیدوارم با همکاری مدیران استانی هر چه سریعتر ساخت این ۲ پروژه به اتمام رسیده و به چرخه ارائه خدمات وارد شود.
وی افزود: فراهم کردن انبارهایی برای بیمارستان سیار شهید ماموستا شیخ الاسلام، دارویی و تجهیزات پزشکی و همچنین تأمین ملزومات آزمایشگاهی از جمله نیازمندیهای ما در حوزه غذا و دارو است که با این کار مهم جایگاه مرجعیت دانشگاه حفظ و ارتقا داده میشود.
عبدالملکی به پیشرفت سایر بخشهای دانشگاه اشاره کرد و گفت: در حوزه آموزشی هشت رشته جدید به دانشگاه اضافه شده که دستیاری عفونی و ارولوژی و PhD پژوهشی پزشکی سلولی ملکولی و نیز احداث دانشکده داروسازی و فناوریهای نوین از آن جمله است.
وی به ارائه خدمات به مردم در ١٦ بیمارستان دانشگاهی و یک بیمارستان سیار شهید ماموستا شیخ الاسلام اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بیمارستان سیار برای موارد غیرمترقبه است که نیاز به تکمیل تجهیزات پزشکی و تکمیل محلی برای نگهداری آن داریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی استان کردستان مرز باشماق را از مهمترین مرزهای صادراتی کشور برشمرد و اظهار کرد: در این مرز باید به سلامت به عنوان یک مقوله ویژه توجه شود به طوری که فضایی حداقل یکهزار متر مربعی برای ارائه خدمات سلامت از قبیل واکسیناسیون، قرنطینه سازی، کنترل قاچاق دارو و مواد آرایشی و پد پالگرد در طرح جامع مرز در نظر گرفته شود.
گفتنی است؛ بازدید از واحدهای مختلف آزمایشگاه معاونت غذا و دارو پایان بخش این دیدار و نشست ٢ ساعته بود.
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