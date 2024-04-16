به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه شنبه از ساعت ۲۲:۳۰ با برگزاری ۲ دیدار آغاز شد و تیم‌های پاری سن ژرمن و دورتموند با برتری برابر حریفان به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند.

نتایج این دیدارها به شرح زیر است:

* بارسلونا یک - پاری سن ژرمن ۴ (در مجموع ۶ بر ۴ به سود پاری سن ژرمن)

* دورتموند ۴ - اتلتیکومادرید ۲ (در مجموع ۵ بر ۴ به سود دورتموند)

آتش بازی پاری سن ژرمن در بارسلونا

در یکی از این دیدارها تیم فوتبال پاری سن ژرمن که در دیدار رفت و در خانه با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورده بود امشب میهمان بارسلونا بود که این دیدار در نهایت با نتیجه ۴ بر یک به سود پاری سن ژرمن به پایان رسید تا شاگردان لوییز انریکه در مجموع با برتری ۶ بر ۴ راهی مرحله نیمه نهایی شوند.

در این دیدار این تیم بارسلونا بود که در دقیقه ۱۲ گل نخست را به ثمر رساند. در این صحنه «لامین یامال» از سمت راست حرکت خود را آغاز کرد و خود را به محوطه جریمه پاری سن ژرمن رساند و با یک ارسال دقیق به مقابل دروازه توپ را به «رافینیا» رساند و این بازیکن موفق شد بارسلونا را یک بر صفر پیش بیندازد.

اما در دقیقه ۲۹ کابوس بارسلونا رقم خورد و در حالی که «برادلی بارکولا» با یک فرار سریع در آستانه ورود به محوطه جریمه بارسلونا بود با خطای «رونالد آرائوخو» متوقف شد تا این داور بازی آرائوخو را با کارت قرمز جریمه کند و بارسلونا ادامه بازی را ۱۰ نفره به کار خود ادامه دهد و امیدهای تیم پاریسی برای بازگشت به بازی پررنگ شود.

به دنبال این اخراج حملات پاری سن ژرمن تشدید شد و در دقیقه ۴۰ در حالی که «بردلی بارکولا» در سمت راست محوطه جریمه بارسایی ها صاحب توپ بود ارسال در عرض خود را انجام داد و «عثمان دمبله» موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند تا نیمه اول با تساوی یک به یک به پایان برسد.

با آغاز نیمه دوم، شاگردان ژاوی تمرکز خود را بر دفاع از دروازه گذاشتند و در سوی مقابل هم شاگردان «لوییز انریکه» تلاش کردند با استفاده از ۱۰ نفره شدن حریف بتوانند نتیجه بازی را به سود خود برگردانند.

در دقیقه ۵۴ حملات پاری سن ژرمن نتیجه داد و این تیم موفق شد در دقیقه ۵۶ و با ضربه دقیق «ویتینیا» که از پشت محوطه جریمه بارسلونا شلیک شد دروازه حریف را باز کند تا بازی ۲ بر یک شود.

در دقیقه ۵۹ کار برای بارسلونا سخت‌تر هم شد و در حالی که توپ در محوطه جریمه به دمبله رسیده بود با خطای مدافع بارسلونا متوقف شد و داور خطای پنالتی اعلام کرد تا «کیلیان امباپه» پشت ضربه پنالتی قرار بگیرد و با یک ضربه دقیق توپ را به تور دروازه بارسلونا بچسباند و نتیجه را ۳ بر یک کند و علاوه بر اینکه تیمش را در مجموع ۵ بر ۴ پیش انداخت خود را به بازیکن محبوب ریالی ها که رقیب جدی بارسلونا است تبدیل کند.

در دقیقه ۸۹ هم در حالی که باسایی ها با تمام توان جلو کشیده بودند که بتوانند بازی را به تساوی بکشانند با ضد حمله سریع حریف غافلگیر شدند و امباپه موفق شد برای بار چهارم دروازه را باز کند تا این دیدار در نهایت با نتیجه ۶ بر ۴ به سود پاری سن ژرمن به پایان برسد و این تیم فرانسوی راهی مرحله نیمه نهایی شود.

آلمان برای اتلتیکومادرید کابوس شد

در دیگر دیدار امشب هم دورتموند آلمان میزبان اتلتیکومادرید اسپانیا بود. در دیدار رفت که به میزبانی اتلتیکومادرید برگزار شده بود مادریدی‌ها موفق شدند با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی برسند اما در دیدار برگشت اوضاع برای آنها تغییر کرد و دورتموند میزبان موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ به برتری برسد تا در مجموع دیدارهای رفت و برگشت به برتری ۵ بر ۴ دست پیدا کنند و به نیمه نهایی صعود کنند.

دورتموند در این دیدار ابتدا با گل‌های «یولیان برانت» (۳۴) و «یان ماتسن »(۳۹) در نیمه اول با نتیجه ۲ بر صفر از حریف خود پیش افتاد.

در نیمه دوم و در دقیقه ۴۹ اشتباه «متس هوملس» در خط دفاعی موجب شد این بازیکن با یک گل به خودی دروازه دورتموند را باز کند و نتیجه بازی ۲ بر یک شود.

در دقیقه ۶۴ این دیدار هم «آنخل کوره آ» موفق شد برای دومین بار دروازه دورتموند را باز کند و بازی را به تساوی بکشاند.

در دقیقه ۷۱ «نیکلاس فولکروگ» با یک ضربه سر تماشایی برای بار سوم دورتموند را صاحب گل کرد تا امید به اردوی آلمانی‌ها برگردد.

در دقیقه ۷۴ نوبت به «مارسل سابیتزر» رسید تا با یک شوت از پشت محوطه جریمه چهارمین گل دورتموند را هم در این بازی به ثمر برساند و نتیجه را ۴ بر ۲ کند.

در دیگر دیدارهای این مرحله هم شامگاه چهارشنبه از ساعت ۲۲:۳۰ منچسترسیتی میزبان رئال مادرید خواهد بود (تساوی ۳ به ۳ در دیدار رفت) و بایرن مونیخ از آرسنال پذیرایی خواهد کرد (تساوی ۲ به ۲ در دیدار رفت).