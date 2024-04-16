به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب‌الله لبنان در ادامه واکنش خود به حمله رژیم صهیونیستی به ۳ خودرو در جنوب لبنان یک مقر فرماندهی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد.

بر این اساس حزب‌الله لبنان اعلام کرد که ساعت ۸:۱۰ شامگاه امروز به وقت محلی مقر فرماندهی لشکر ۱۴۶ ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «جعتون» در شمال سرزمین‌های اشغالی را با موشک‌های کاتیوشا هدف قرار داده است.

علاوه بر این حزب‌الله لبنان اعلام کرد که عصر امروز نیز موضع صهیونیستی «البغدادی» واقع در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داده است.

پیش از این نیز اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای تاکید کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان و در واکنش به تعرض‌های دشمن اسرائیلی به روستاهای مقاوم جنوبی و به ویژه تعرض به شهرک‌های عین بعال و الشهابیه و هدف قرارگرفتن غیرنظامیان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۷:۲۵ شامگاه امروز سه‌شنبه شانزدهم آوریل ۲۰۲۴ مقر فرماندهی لشکر شرقی ۷۶۹ در کریات شمونه را با موشک‌های کاتیوشا هدف قرار دادند.

در بیانیه دیگر حزب‌الله لبنان نیز آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان و در واکنش به تعرض‌های دشمن اسرائیلی به روستاهای مقاوم جنوبی و به ویژه تعرض به شهرک‌های عین بعال و الشهابیه و هدف قرارگرفتن غیرنظامیان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۷:۳۰ شامگاه امروز سه‌شنبه شانزدهم آوریل ۲۰۲۴ مقر یگان رصد هوایی میرون را را با تسلیحات موشکی و توپخانه‌ای هدف قرار دادند.

گفتنی است عصر امروز خبرنگار الجزیره گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی خودرویی در شهرک «عین بعال» در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار داده است. بر اساس گزارش‌های رسیده در نتیجه این حمله یک نفر به شهادت رسیده و ۲ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

پس از آن نیز ارتش رژیم صهیونیستی ۲ خودرو را در شهرک «الشهابیه» واقع در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داد. منابع پزشکی به خبرنگار الجزیره گفتند که در نتیجه این حمله‌ها ۲ نفر به شهادت رسیده‌اند و چندین نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.