به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزبالله لبنان طی بیانیههایی اعلام کرد که حملههای جدیدی را علیه مرکزهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمینهای اشغالی انجام داده است.
اداره اطلاعرسانی جنگی حزبالله لبنان تاکید کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان و در واکنش به تعرضهای دشمن اسرائیلی به روستاهای امن که آخرین مورد آن در عین بعال رخ داد، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۴:۴۵ عصر امروز سهشنبه شانزدهم آوریل ۲۰۲۴ پایگاه بیت هلل را با موشکهای کاتیوشا هدف قرار دادند.
در بیانیه دیگر حزبالله لبنان نیز آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۴:۱۵ عصر امروز سهشنبه شانزدهم آوریل ۲۰۲۴ موضع السماقه در تپههای اشغالی کفرشوبا را با گلولههای توپخانه هدف قرار دادند.
علاوه بر این حزبالله لبنان ساعت ۳:۴۰ عصر امروز به وقت محلی پادگان صهیونیستی «زبدین» واقع در مزارع اشغالی شبعا در شمال سرزمینهای اشغالی را نیز هدف حمله موشکی قرار داد.
کمی پیشتر نیز اداره اطلاعرسانی جنگی حزبالله لبنان در بیانیهای تاکید کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۴:۲۵ عصر امروز سهشنبه شانزدهم آوریل ۲۰۲۴ طی ۲ مرحله با پهپادهای انتحاری سامانه پدافند موشکی در بیت هلل را هدف گرفتند و سکوهای گنبد آهنین و کادر راهبری آن را مورد اصابت قرار دادند که در نتیجه آن، این نظامیان کشته یا زخمی شدند.
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