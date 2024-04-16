به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی حزب الله لبنان اعلام کرد که یک خودروی نظامی را هنگام ورود به پایگاه اسرائیلی متولا هدف قرار دادیم که سرنشینان آن کشته و زخمی شدند.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز تائید کرد که پایگاه نظامی متولای اسرائیل هدف آتش مستقیم از جانب لبنان قرار گرفت.

روز گذشته نیز حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌هایی از واکنش خود به حمله‌های رژیم صهیونیستی به ۳ خودرو در شهرک‌های «عین بعال» و «الشهابیه» در جنوب لبنان خبر داد.

اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان تاکید کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان و در واکنش به تعرض‌های دشمن اسرائیلی به روستاهای مقاوم جنوبی و به ویژه تعرض به شهرک‌های عین بعال و الشهابیه و هدف قرارگرفتن غیرنظامیان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۷:۲۵ شامگاه امروز سه‌شنبه شانزدهم آوریل ۲۰۲۴ مقر فرماندهی لشکر شرقی ۷۶۹ در کریات شمونه را با موشک‌های کاتیوشا هدف قرار دادند.

در بیانیه دیگر حزب‌الله لبنان نیز آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان و در واکنش به تعرض‌های دشمن اسرائیلی به روستاهای مقاوم جنوبی و به ویژه تعرض به شهرک‌های عین بعال و الشهابیه و هدف قرارگرفتن غیرنظامیان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۷:۳۰ شامگاه امروز سه‌شنبه شانزدهم آوریل ۲۰۲۴ مقر یگان رصد هوایی میرون را را با تسلیحات موشکی و توپخانه‌ای هدف قرار دادند.

رسانه‌های عبری زبان نیز از به صدادرآمدن آژیر هشدار در «میرون»، «صفصوفه» و «کریات شمونه» در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که این پنجمین بار طی روز جاری است که آژیر هشدار در منطقه‌های مختلف الجلیل علیا در شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا در می‌آید.

از سوی دیگر حزب‌الله لبنان اعلام کرد که دو رزمنده مقاومت اسلامی لبنان به نام‌های «محمود ابراهیم فضل الله» (شادی) متولد سال ۱۹۷۵ میلادی از اهالی شهرک «عیثانا» در جنوب لبنان و «محمد حسین مصطفی شحوری» (جابر) متولد سال ۱۹۹۴ میلادی از اهالی شهرک «الشهابیه» در جنوب لبنان در راه قدس به شهادت رسیده‌اند.

همچنین خبرنگار المیادین از حمله‌های توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به اطراف شهرک‌های «یارون» و «مارون الراس» در جنوب لبنان خبر داد.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی با اشاره به تعمیق انزوای بین المللی رژیم صهیونیستی هشدار داد که همکاری با آمریکا و دیگر متحدان این رژیم در صورت عدم تغییر سیاست‌های کابینه اسراییل امکان‌پذیر نخواهد بود و این روند چهره تل‌آویو را در دنیا مخدوش می‌کند.

این گزارش با اشاره به اینکه رژیم اشغالگر در یک انزوای بین‌المللی به سر می‌برد، تاکید کرد که این انزوا، در صورتی که اسراییل سیاست‌های خود را به صورت ریشه‌ای تغییر ندهد، به پایان نخواهد رسید.

عوزی برعام وزیر اسبق امور داخلی و عضو سابق کنیست رژیم صهیونیستی در مقاله خود در این روزنامه به همکاری آمریکا و متحدان این رژیم با تل‌آویو اشاره و تاکید کرد که این همکاری دایمی نیست و تنها در مواقع بحران ایجاد می‌شود. اسراییل نمی‌تواند خود را فریب داده و تصور کند که همیشه می‌تواند روی این همکاری‌ها حساب کند، اسراییل به سرعت در حال از دست دادن اعتبار بین‌المللی خود در جهان است.

هاآرتص به تحریم‌های بین المللی عربی علیه رژیم صهیونیستی اشاره و تاکید کرد که این موضوع باعث شده بسیاری از شرکت‌های مهم بین‌المللی روابط خود با تل‌آویو را قطع کنند.