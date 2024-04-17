فیزیوتراپی تارتار برای حضور روی نیمکت ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ملوان با هدایت مهدی تارتار توانسته یکی از بهترین آمار خود در تاریخ رقابت‌های لیگ برتر را به ثبت رساند و این تیم یکی از مدعیان کسب مجوز حضور در رقابت‌های ACL۲ برای سال آینده است که البته در این راه باید با تیم‌های تراکتور و ملوان رقابت کند.

مهدی تارتار به دلیل ناراحتی در کمر خود پیش از دیدار با پرسپولیس و به لطف آمپول و مُسکن توانست روی نیمکت تیم خود قرار گیرد، مصدومیت تارتار پس از دیدار با پرسپولیس ادامه داشت و حتی او یک روز در بیمارستان نیز بستری شد با این حال این مربی برای حضور در تمرینات ملوان و بازی‌های حساسی که تیمش در لیگ برتر دارد در تمرینات دو روز اخیر این تیم حضور یافته است.

طبق اعلام پزشکان، تارتار باید به آب درمانی و فیزیوتراپی بپردازد تا به بهبودی کامل دست یابد در غیر این صورت او در روزهای آینده به مشکل خواهد خورد. ملوان در هفته بیست و چهارم لیگ برتر باید روز یکشنبه دو اردیبهشت رو در روی سپاهان در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی قرار گیرد که یکی از حساس‌ترین دیدارهای این هفته نیز محسوب می‌شود.