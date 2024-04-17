مختار سلحشور، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان اظهار داشت: از دقایق نخست ورود سامانه بارشی به استان با توجه به برنامه ریزی‌هایی که در سطح هلال‌احمر انجام شده بود نیروها کاملاً آماده پاسخ به بحران بودند و در صحنه‌ها حضور فعال داشتند.

وی افزود: در شرق شهرستان جاسک نگرانی‌هایی از طغیان رودخانه گابریک و ورود آب به روستاها داشتیم بر همین اساس اردوگاه‌های اسکان اضطراری در این منطقه دایر شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان عنوان‌کرد: به صورت شبانه روستاهایی که در حاشیه رودخانه گابریک قرار داشتند شامل روستاهای کوک، گرندو، لیره‌ای تخلیه و مردم به اردوگاه اسکان اضطراری انتقال یافتند.

سلحشور تصریح‌کرد: طی بارندگی‌ها ۹۹ دستگاه چادر در اردوگاه‌ها نصب شده و۹۵ نفر اسکان اضطراری داده شدند.

وی ادامه داد: ۶۴ تخته پتو، ۱۲۳ تخته موکت و بیش از ۷۰۰ کیلوگرم نایلون بین خانوارهایی که متأثر از بارندگی بودند نیز توزیع شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان، خاطرنشان‌کرد: ۴۰ تیم عملیاتی در امدادرسانی به مردم شریف استان مشارکت داشتند که در حال آماده‌باش هستند.