مختار سلحشور، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان اظهار داشت: از دقایق نخست ورود سامانه بارشی به استان با توجه به برنامه ریزیهایی که در سطح هلالاحمر انجام شده بود نیروها کاملاً آماده پاسخ به بحران بودند و در صحنهها حضور فعال داشتند.
وی افزود: در شرق شهرستان جاسک نگرانیهایی از طغیان رودخانه گابریک و ورود آب به روستاها داشتیم بر همین اساس اردوگاههای اسکان اضطراری در این منطقه دایر شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان عنوانکرد: به صورت شبانه روستاهایی که در حاشیه رودخانه گابریک قرار داشتند شامل روستاهای کوک، گرندو، لیرهای تخلیه و مردم به اردوگاه اسکان اضطراری انتقال یافتند.
سلحشور تصریحکرد: طی بارندگیها ۹۹ دستگاه چادر در اردوگاهها نصب شده و۹۵ نفر اسکان اضطراری داده شدند.
وی ادامه داد: ۶۴ تخته پتو، ۱۲۳ تخته موکت و بیش از ۷۰۰ کیلوگرم نایلون بین خانوارهایی که متأثر از بارندگی بودند نیز توزیع شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان، خاطرنشانکرد: ۴۰ تیم عملیاتی در امدادرسانی به مردم شریف استان مشارکت داشتند که در حال آمادهباش هستند.
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