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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۲

مدیرعامل هلال‌احمر هرمزگان:

اردوگاه‌های اسکان اضطراری در شرق جاسک دایر شده است

اردوگاه‌های اسکان اضطراری در شرق جاسک دایر شده است

بندرعباس - مدیرعامل هلال‌احمر هرمزگان گفت: با توجه به نگرانی از طغیان رودخانه گابریک، اردوگاه‌های اسکان اضطراری در شرق شهرستان جاسک دایر شد.

مختار سلحشور، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان اظهار داشت: از دقایق نخست ورود سامانه بارشی به استان با توجه به برنامه ریزی‌هایی که در سطح هلال‌احمر انجام شده بود نیروها کاملاً آماده پاسخ به بحران بودند و در صحنه‌ها حضور فعال داشتند.

وی افزود: در شرق شهرستان جاسک نگرانی‌هایی از طغیان رودخانه گابریک و ورود آب به روستاها داشتیم بر همین اساس اردوگاه‌های اسکان اضطراری در این منطقه دایر شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان عنوان‌کرد: به صورت شبانه روستاهایی که در حاشیه رودخانه گابریک قرار داشتند شامل روستاهای کوک، گرندو، لیره‌ای تخلیه و مردم به اردوگاه اسکان اضطراری انتقال یافتند.

سلحشور تصریح‌کرد: طی بارندگی‌ها ۹۹ دستگاه چادر در اردوگاه‌ها نصب شده و۹۵ نفر اسکان اضطراری داده شدند.

وی ادامه داد: ۶۴ تخته پتو، ۱۲۳ تخته موکت و بیش از ۷۰۰ کیلوگرم نایلون بین خانوارهایی که متأثر از بارندگی بودند نیز توزیع شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان، خاطرنشان‌کرد: ۴۰ تیم عملیاتی در امدادرسانی به مردم شریف استان مشارکت داشتند که در حال آماده‌باش هستند.

کد مطلب 6080555

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