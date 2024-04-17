  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۲۵

فرمانده ناوگان شمال:

عملیات «وعده صادق» اقتدار جمهوری اسلامی را نشان داد

عملیات «وعده صادق» اقتدار جمهوری اسلامی را نشان داد

رشت- فرمانده ناوگان شمال گفت: عملیات «وعده صادق» حماسه غرور آفرین و نشان دهنده اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین المللی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناخدا یکم حمیدرضا سعادت صبح چهارشنبه در رژه یگان‌های نظامی به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در رشت اظهار کرد: عملیات وعده صادق حماسه غرور آفرین و نشان دهنده اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین المللی است.

وی با اشاره به دستاوردهای ارتش در عرصه‌های مختلف اضافه کرد: ارتش جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف زمینی، دریایی و هوایی در دفاع از مرزهای سرزمینی نقش مؤثری داشته و امنیت آفرین بوده است.

ناخدا یکم سعادت با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی نیرویی مؤمن، انقلابی و شجاع است، گفت: حرکت‌های ارتش جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف غرور آفرین است.

فرمانده ناوگان شمال با تاکید بر لزوم حفظ امنیت و صلابت از سوی نیروی ارتش جمهوری اسلامی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ضامن امنیت، اقتدار و آرامش مرزهای سرزمین است.

کد مطلب 6080581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها