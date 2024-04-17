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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۴۲

یگان‌های پیاده نیروهای ۴ گانه ارتش در رژه تهران شرکت کردند

یگان‌های پیاده نیروهای ۴ گانه ارتش در رژه تهران شرکت کردند

یگان‌های پیاده نیروهای ۴ گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان افسری دانشگاه‌های آجا از مقابل جایگاه مراسم رژه در تهران عبور کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، یگان‌های پیاده نیروهای ۴ گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان افسری دانشگاه‌های آجا از مقابل جایگاه رژه رفتند.

این یگان‌ها عبارتند از: یگان‌های پیاده نیروی زمینی ارتش، یگان دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران، تکاوران تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد (نوهد)، تکاوران منجیل، مرکز تخصصی آموزش‌های دریایی رشت.

همچنین دانشجویان دانشگاه‌های افسری امام علی (ع) ارتش، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی (ره) و دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) در این مراسم به اجرای رژه پرداختند.

کد مطلب 6080590
هادی رضایی

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    نظرات

    • NP IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      29 3
      پاسخ
      ما ملت ایران و مرزنشین ها روز ارتش رو به جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان و سربازان تبریک عرض می کنیم . انشاالله همیشه در کنار پرچم کشور سربلند سرافراز پیروز باعث افتخار ملت ایران ایرانی همیشه باشند . 🇮🇷❤️
    • مهدی IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      18 3
      پاسخ
      روز ارتش مبارک ولی متاسفانه صداو سیما داره رژه ارتش رو زنده پخش میکنه ی برنامه دیگه نشون میده اگه برنامه سپاه بود هیچ موقع این کارو نمی‌کرد لطفا این پیام که نوشتم پخش کنید
      • ,علی IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
        26 5
        باعرض سلام واردت خدمت همه ملت شریف ونجیب وسرافراز هم‌وطنان عزیزم اینجانب یکی ازعضو کوچک شما درارتش که هشت سال جانانه ازاب وخاک وناموس کشورم دفاع کردم والان هم بازنشسته هستم بعنوان یه سرباز هنوزدرخدمت هم‌وطنان عزیزم هستم تانفس دارم از ناموس واب وخاک کشورم دفاع میکنم نگران نباش عزیزم انچه باید الله می
    • ناشناس AE ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      19 9
      پاسخ
      باسلام.خدمت..ارتش.قهرمان.لطفا.به.فکر.حقوق‌ارتش‌هم‌باشید‌‌ همیشه.کم.وپایین.بوده.
    • IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      7 1
      پاسخ
      اتفاق عجیبی در رژه شهر مشهد افتاد و ماشین ابپاچ یگان ویژه موقع رد شدن از جایگاه اقدام به پاچیدن اب به طرف سکو و خبرنگاران کرد که موضوع در حال بررسی تا نتیجه اعلام بشه ویدئوشم منتشر شد
    • IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      11 4
      پاسخ
      در ارتش همه ایرانین و هیچ بیگانه ای وجود ندارد و همین باعث شده که ارتش، ملی و یار و غمخوار ملت باشه.
    • سرباز امام IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      7 4
      پاسخ
      درود بر شرفتان خدا پشت و پناهیان مرگ بر
    • کمال خربی IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      7 2
      پاسخ
      سلام وخسته نباشید به تمامی برادران نیروهای مسلح چهارگانه.وتبریک بمناسبت فرارسیدن ۲۹ فروردین روز گرامیداشت ارتش قهرمان جمهوری اسلامی ایران.وماشا الله به شهامت و شجاعت. برادران نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.که به موقع جواب رژیم غاصب صهیون رو دادن.اسرایل هیچ پخی نیس
    • IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      15 3
      پاسخ
      ماشالا ما ملت قهرمان هستیم زند باد ایران ما
    • حجت IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      9 2
      پاسخ
      درود بر شما ارتش نیرومند
    • ایمان پرهیزی IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      8 2
      پاسخ
      ملت حامی ارتش . ارتش فدای ملت . درود برشرف شما حافظان وطن
    • IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      6 2
      پاسخ
      زنده باد ارتش غیور 🇮🇷✌🏻🇮🇷
    • حسنی IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 1
      پاسخ
      روز ارتش مبارک
    • محسن IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام به نظرتون، تصویر خبر قدیمی نیست؟
    • شهروندعادی IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      1 0
      پاسخ
      باسلام و درود به همه ارتشیان دلاور و البته مظلوم کشور عزیزم ایران.هرروز روز شماعزیزان است.شماارتشیان باغیرت دردل وجان همه وطن پرستان جای دارید...
    • عادل جعفرزاده از اورمیه IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      درود
    • محمد IR ۰۲:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
      1 0
      پاسخ
      ماشالله لاقوة الابالله
    • احسان IR ۰۴:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
      0 0
      پاسخ
      قدرت یعنی این مرگ بر امریگا
    • رضا IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
      0 0
      پاسخ
      درود بر ارتش ملی ایران... اگر ارتش نبود ،سپاه هرگز وجود خارجی نداشت.‌‌ نیروهای ارتش نیروی مردمی و مردم پناه ایران هستند.

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