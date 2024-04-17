به گزارش خبرنگار مهر، یگانهای پیاده نیروهای ۴ گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان افسری دانشگاههای آجا از مقابل جایگاه رژه رفتند.
این یگانها عبارتند از: یگانهای پیاده نیروی زمینی ارتش، یگان دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران، تکاوران تیپ ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد (نوهد)، تکاوران منجیل، مرکز تخصصی آموزشهای دریایی رشت.
همچنین دانشجویان دانشگاههای افسری امام علی (ع) ارتش، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی (ره) و دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) در این مراسم به اجرای رژه پرداختند.
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