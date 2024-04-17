دریافت 19 MB کد مطلب 6080649 https://mehrnews.com/x34HyT ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۳ کد مطلب 6080649 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۳ وضعیت عجیب خیابانها در دبی پس از بارندگی بارندگی و سیل شدید در امارات باعث اختلال در پروازها و رفت و آمد در خیابانها شد. کپی شد مطالب مرتبط بارندگی شدید در امارات همزمان با جان باختن ۱۸ نفر در سیل عمان پدیده اقلیمی نادر در امارات/ فرودگاه بینالمللی دبی به دریاچه تبدیل شد+ فیلم و تصاویر خشم اردنیها از صادرات کالا به اراضی اشغالی چگونه اقتصاد رژیم صهیونیستی زیر بار موشکی حزبالله فلج شد؟ اذعان تل آویو به هلاکت فرمانده تیپ جنوب لشکر غزه/ هدف قرار دادن نظامیان و تجهیزات دشمن صهیونیست+فیلم برچسبها سیل سیلاب وقوع سیلاب خسارات سیلاب لغو پرواز تاخیر پرواز دوبی امارات متحده عربی
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