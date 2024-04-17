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کد مطلب 6080649
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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۳

وضعیت عجیب خیابان‌ها در دبی پس از بارندگی

وضعیت عجیب خیابان‌ها در دبی پس از بارندگی

بارندگی و سیل شدید در امارات باعث اختلال در پروازها و رفت و آمد در خیابانها شد.

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