به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ محمدی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در خصوص برنامههای تحقق شعار سال، گفت: این معاونت ضمن اعلام آمادگی در همکاری و ارائه خدمات به معاونتها و سازمانهای ملی و استانی برای انجام برنامههای این مهم و تکالیف سازمان به منظور تأمین امنیت غذایی کشور مبتنی بر پایداری در تولید محصولات کشاورزی اهتمام دارد تا متناسب با رسالت و مأموریتهای محوله پیش برود.
وی هماهنگی در واگذاری و برونسپاری تصدیهای تولیدی و خدماتی وزارت جهاد کشاورزی را از برنامههای این وزارتخانه عنوان کرد و یادآور شد: واگذاری تصدی تولیدی و خدماتی در حوزه دام از طریق مشارکت در ایستگاههای پرورش و اصلاح نژاد در سراسر کشور در حال برنامهریزی است.
محمدی افزود: توسعه خدمات بخش غیردولتی به بخش کشاورزی از طریق مشارکت در فضاها و زیرساختهای عمومی مراکز جهاد کشاورزی دهستانها نیز در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع با اشاره به برنامههای ترویج و آموزش بهرهبرداران بخش کشاورزی، تصریح کرد: بازنگری خدمات وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت بهرهبرداران این بخش و همچنین شناسایی و بهبود فرایندهای وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت بهره برداران و ذینفعان بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد.
محمدی با تاکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر واگذاری شرکتها و مؤسسات وزارت جهاد کشاورزی است، یادآور شد: واگذاری این شرکتها در صورتی است که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت باشد.
این مسؤول دولتی با تاکید بر مولدسازی داراییهای دولت، افزود: در اجرای مصوبه سران قوا برای مولدسازی داراییهای دولت در ادامه اقدامات سال گذشته فرایند شناسایی اموال مازاد، اخذ مجوز و طی فرایند برای تأمین منابع مورد نیاز و پشتیبانی از تولید در بخش کشاورزی نیز اقدام میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق شعار سال، برنامه مولدسازی داراییهای دولت برای پشتیبانی از تولید و مشارکت مردم را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ محمدی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در خصوص برنامههای تحقق شعار سال، گفت: این معاونت ضمن اعلام آمادگی در همکاری و ارائه خدمات به معاونتها و سازمانهای ملی و استانی برای انجام برنامههای این مهم و تکالیف سازمان به منظور تأمین امنیت غذایی کشور مبتنی بر پایداری در تولید محصولات کشاورزی اهتمام دارد تا متناسب با رسالت و مأموریتهای محوله پیش برود.
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