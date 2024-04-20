به گزارش خبرگزاری مهر، بانک کشاورزی در راستای تحقق سیاستهای مهار تورم، کنترل نقدینگی و حمایت از تولید در دولت سیزدهم با طراحی و ایجاد پلتفرمهای «مدیریت مالی زنجیره تأمین» در اکوسیستم کشاورزی، قدمهای مثبتی را برای تسهیل استفاده از «ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای» و اقبال فعالان بخش کشاورزی نسبت به «کشاورزی قراردادی» برداشته است.
این بانک با طراحی و ایجاد پلتفرم مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی به نام «پالیز»، سامانه مدیریت زنجیره تأمین کالاهای استراتژیک با عنوان «بازارگاه محصولات کشاورزی» و کیف پول الکترونیکی و نیز ارائه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و تعهدی نظیر گواهی اعتبار مولد «گام»، سفته، برات و چک الکترونیکی، ضمانتنامه و … فعالیت زنجیرههای تأمین را در اکوسیستم کشاورزی تسهیل و تسریع کرده و راه را برای توسعه کشاورزی قراردادی در کشور، هموارتر ساخته است.
بر اساس این گزارش، استفاده از پلتفرمهای «پالیز» و «بازارگاه محصولات کشاورزی»، راهکاری مؤثر برای مدیریت مالی زنجیره تأمین از طریق ابزارهای مالی تعهدی است و هدف از طراحی و ایجاد این پلتفرمها، ارائه خدمات بهینه به بازیگران زنجیره تأمین از مزرعه تا سفره، از جمله تأمین کنندگان مواد اولیه و نهادههای تولید، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامی، صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی، واردکنندگان، فین تکها، تشکلها و حتی شبکه توزیع و فروش محصولات غذایی با استفاده از ظرفیتهای تحول دیجیتال بانک کشاورزی و با هدف حمایت از تأمین امنیت غذایی کشور است.
از سوی دیگر، بانک کشاورزی با هدف افزایش کاربران پلتفرمهای تأمین مالی زنجیره تأمین و کشاورزی قراردادی، نسبت به بازطراحی و بهبود فرآیندها، توسعه خدمات غیرحضوری و طراحی سازوکارهایی برای ارائه ابزارهای مالی اهرمی و تعهدی نظیر گام، برات، سفته، چک، ضمانتنامه و … به صورت الکترونیکی و مکانیزه اقدام کرده و در این مسیر، موفقیتهای چشمگیری داشته است.
شایان ذکر است؛ تأمین مالی زنجیره تأمین با ابزارهای تعهدی که از جمله سیاستهای اصلی بانک مرکزی در دولت سیزدهم به شمار میرود، یک رویکرد خلاقانه و بارزترین نحوه تأمین مالی غیر تورمی است و موجب بهینهسازی جریانهای مالی در زنجیره تأمین، کاهش مرکزیت نقدینگی، کاهش هزینهها، کنترل بازار، افزایش سودآوری و کارایی هرچه بیشتر زنجیره میشود؛ همچنین این روش به مقاوم شدن اقتصاد کشور در برابر فشار تحریمهای بینالمللی کمک میکند.
نظر شما