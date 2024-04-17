۲ طرح صنعتی در گرمسار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت کابینه سیزدهم بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین برنامه سفر دو روزه خود به استان سمنان با حضور در شهرک صنعتی ایوانکی، یک کارخانه را افتتاح کرد.

این کارخانه در زمینه منسوجات و پارچه فعالیت دارد و با آورده شخصی و تسهیلات بانکی راه اندازی شده است. دومین برنامه سفر وزیر صمت در استان سمنان اما افتتاح کارخانه تولید باطری در شهرک صنعتی فجر گرمسار است.

قرار است بعد از افتتاح کارخانه باطری سازی گرمسار، وزیر صمت از دو طرح اقتصادی دیگر در شهرستان گرمسار بازدید کرده و سپس به سمت سمنان حرکت کند.

فردا با حضور رئیس جمهور رسماً سفر استانی دوم کابینه سیزدهم به استان سمنان آغاز خواهد شد و در مهمترین برنامه‌ها شاهد افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی و همچنین برگزاری جشن احیای ۲۰۰ واحد راکد صنعتی خواهیم بود.

وزیر صنعت معدن و تجارت لحظاتی دیگر از از شرکت پترو پالایش در گرمسار بازدید خواهد کرد. این آخرین برنامه علی آبادی در شهرستان گرمسار است.