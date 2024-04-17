ضرورت مصرف بهینه و جلوگیری از هدر رفت منابع آب موجود شفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی صبح چهارشنبه در جلسه منابع آب کشاورزی شهرستان شفت ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی و همکاری آبسواران و دهیاران در خصوص رفع مشکلات آب کشاورزی در سال زارعی گذشته اظهار کرد: طبق پیش بینی‌ها به احتمال زیاد تابستان امسال با کمبود آب مواجه شویم و با توجه به شرایط موجود برنامه ریزی ها انجام شود.

فرماندار شهرستان شفت با اشاره به اینکه آمارها نشان می‌دهد سال زراعی سختی همچون سال گذشته را در پیش خواهیم داشت، بیان کرد: باید برای پیشگیری از وقوع هرگونه بحرانی از اکنون برنامه ریزی و آمادگی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه فصل کشاورزی سال گذشته با چالش‌هایی مواجه بودم تصریح کرد: امسال باید از تمام ظرفیت‌ها برای برطرف کردن مشکلات آب کشاورزی شالیکاران در سطح شهرستان استفاده کنیم.

نقدی بر لزوم استفاده از تجربه موفق سال گذشته در مدیریت منابع آب کشاورزی تاکید کرد و بیان کرد: لایروبی انهار، بهسازی آب بندان ها، رفع نواقص ایستگاه‌های پمپاژ، دریچه سازی در نقاط مورد نیاز، طرح تجهیز و نوسازی اراضی در برخی مناطق و همچنین انتقال آب از طریق لوله‌های پلی اتیلن از جمله اقداماتی است که در مدت زمان باقی مانده با دقت و سرعت اجرایی شود.

تلاش‌های دولت سیزدهم در کم کردن از دغدغه کشاورزان

نقدی با اشاره به تلاش‌های دولت سیزدهم در کم کردن از دغدغه کشاورزان افزود: ضروری است خود کشاورزان هم با توجه به میانگین کاهشی نزولات جوی و دیگر محدودیت‌های موجود، هر چه سریع‌تر نسبت به بیمه اراضی خود اقدام کنند.

فرماندار شفت مدیریت منابع آبی ۱۴ هزار هکتار اراضی شالیزاری شفت در سال‌های مواجه با بحران کم آبی را نیازمند تلاش ویژه دانسته و بر اهمیت برگزاری جلسات هماهنگی و توجیهی در سطح بخشداری‌ها و با مشارکت دستگاه‌ها، دهیاران، شوراهای اسلامی و کشاورزان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه کشاورزان و مسؤولان محلی برای لایروبی انهار بین مزارع برنامه ریزی و اقدام لازم را داشته باشند، گفت: خوشبختانه تاکنون برنامه‌های خوبی با همکاری کشاورزان انجام شده است.

نقدی با اشاره به اینکه ۵۵۰ پهنه آب بندان در شهرستان وجود دارد، گفت: تاکنون ۳۵۰ هکتار از آب بندان های شهرستان شفت توسط جهاد کشاورزی لایروبی و برای ذخیره آب کشاورزی احیا شده است.

نقدی در خصوص لایروبی انهار و زهکش های کشاورزی گفت: برنامه ریزی برای لایروبی بیش از ۲۵ کیلومتر از انهار در سطح شهرستان صورت گرفته و این اقدام با همت آب منطقه در حال اجرا است؛ توصیه می‌شود کشاورزان و مسؤولان محلی هم برای لایروبی انهار بین مزارع برنامه ریزی و همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: پروژه‌های لایروبی نهر لاسک جوب به طول ۳ کیلومتر، ساخت و مرمت کانال‌های آبرسان نهر چناررودخان، ساخت و تعویض سازه فلزی کانال‌های آبرسان در روستاهای لیفکو و لیفکو خندان، مرمت و بازسازی سردهنه تانی محله و نهر خانم جوب در حال اجرا می‌باشد.

نقدی بر ضرورت مصرف بهینه و جلوگیری از هدر رفت منابع آب موجود این شهرستان تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ۱۳ ایستگاه پمپاژ آب و ۷ حلقه چاه توسط جهاد کشاورزی و بیش از ۲۵ ایستگاه پمپاژ و بیش از ۱۰ حلقه چاه در شهرستان توسط آبیاری مدیریت و باید از اکنون مورد بازرسی و آماده سازی قرار گیرند.

مسؤولان محلی برای رفع مشکلات آب کشاورزی پای کار باشند

فرماندار شفت با اشاره به اینکه دهیاران به عنوان خدمتگزاران مردم در روستاها هستند، بیان کرد: دهیاران با توجه به شناختی که از مشکلات روستاها در حوزه آب کشاورزی دارند باید در راستای رفع مشکلات کشاورزان گام بردارند.

نقدی با اشاره به شعار سال و تاکید بر مشارکت مردم افزود: هدف از لایروبی انهار کشاورزی تسهیل در آبرسانی به شالیزارها و جلوگیری از هدر رفت آب کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه امسال با توجه به کمبود آب، سنت ایلجار بسیار می‌تواند در جلوگیری از هدر رفت آب کمک کند، گفت: تاکنون تعدادی از روستای شهرستان شفت به صورت سنتی و با مشارکت مسئولان محلی و کشاورزان بیش از چندین کیلومتر لایروبی انجام گرفته است.

فرماندار شفت با تاکید بر اینکه سنت ایلجار اگر چه به ظاهر ساده نشان می‌دهد اما در عمل کار بزرگی است، اضافه کرد: با توجه به اینکه برنج به آب زیاد نیاز دارد تأثیرش در طول دوره کشت و کار این محصول مشخص می‌شود.

وی با تاکید بر جدی گرفتن بحث بیمه، خواستار اطلاع رسانی مناسب در خصوص مزایای بیمه اراضی کشاورزی شد تا در زمان وقوع حوادث احتمالی، کشاورزان از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.