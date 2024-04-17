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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۳۸

انسداد ۲۹ محور شریانی و غیر شریانی در کشور

انسداد ۲۹ محور شریانی و غیر شریانی در کشور

براساس آخرین وضعیت، ۲۹ محور شریانی و غیر شریانی از صبح امروز (۲۹ فروردین) تا اطلاع ثانوی مسدود است.

به گزارش خبرنگار مهر، در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران -شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) تردد روان است و ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

همچنین ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محدوده گرمدره، ترافیک سنگین در آزادراه ساوه - تهران محدوده‌های دهشاد و فیروزبهرام رافیک نیمه سنگین در محور شهریار - تهران در اکثر مقاطع در جریان است.

در برخی از محورهای استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، سیستان بلوچستان جنوب، کرمان، کرمان جنوب، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، یزد و فارس با بارش باران همراه هستند.

محورهای مسدود شریانی؛ محور خرم آباد – پلدختر «تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از محور جایگزین خرم آباد – کوهدشت و آزادراه خرم آباد – پل زال انجام می شود»، محور گشت - سراوان، بندر خمیر – بندرلنگه، جاسک – سیرک، نیکشهر - چابهار است.

محورهای مسدود غیرشریانی؛ محور هشتگرد – طالقان، محور چاهان – زرآباد، جکدان – جاسک، محور بشاگرد – گوهران، فنوجکتیجرمشک، دلگانبمپور، قصرقندنیکشهر، بمپور – فیروزآباد، دلگان- زهکلوت، ایرانشهر - دلگان، ایرانشهر – خیرآباد، نیکشهربنت، جلگه - چاه اسحاق، کنارک – زرآباد، فنوج - اسپکه، فاریاب - زهمکان، ایرانشهر – مهرستان، بمپور – جلگه، سه راهی نگورنگور، سوران – مهرستان، سوران – پسکوه، مهرستان – ایرانشهر، گلشن – سراوان، مهریز – کنج کوه است.

محورهای دارای انسداد فصلی؛ سروآباد - پاوه، سی سخت-پادنا، گنجنامه–تویسرکان، وازک–بلده، پونل–خلخال اعلام شدند.

کد مطلب 6080697
زهره آقاجانی

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